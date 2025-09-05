Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Plurilingüe de Ribadavia estrena gimnasio renovado

Gimnasio renovado. | FdV

El CEIP Plurilingüe de Ribadavia ya cuenta con su gimnasio totalmente reformado. La mejora, ejecutada en el plazo de un mes, y promovida por la Consellería de Educación, supuso una inversión de 40.983,61 euros.

La actuación incluyó la instalación de un nuevo pavimento deportivo Pavigrass, marcaje de pistas para bádminton, minibasket y minibalonmano, la pintura de las paredes y colocación de equipamientos como tableros, postes, redes y espalderas. El gimnasio continuará acogiendo las clases de educación física del alumnado e o programa «Recreos Activos – Patios Dinámicos», y además servirá de espacio temporal para las actividades físico-deportivas del Servicio Municipal de Deportes mientras se completan las obras en la planta baja do Pabellón do Consello.

