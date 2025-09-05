Una partida solidaria contra el alzhéimer en el hospital de Ourense

El Hospital Universitario acogerá el próximo 19 de septiembre, coincidiendo con el Día Mundial del Alzhéimer, el IV Torneo Solidario de Xadrez, una iniciativa organizada por el Servicio de Neurología, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer(Afaor) y el Club de Xadrez Liceo, con el objetivo de visibilizar la enfermedad y promover el ajedrez como herramienta de entrenamiento cognitivo frente al deterioro neurológico. La cita, gratuita, será en la Cubierta Saludable del nuevo edificio de hospitalización, de 16.00 a 20.00 horas.

Durante la presentación, el jefe de Neurología, Daniel Apolinar, recordó que no se trata de una competición, sino de una jornada lúdica y abierta a todos los públicos, que busca fomentar hábitos saludables que ayuden a ralentizar el envejecimiento cerebral, porque, además, en Ourense, las demencias ya son el principal motivo de consulta neurológica, y el alzhéimer representa el 70 % de los casos degenerativos atendidos.

La actividad estará coordinada por el maestro de ajedrez Joaquín Bello .