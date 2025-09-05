Ourense volverá a ser el punto de encuentro de la música ‘indie’

El próximo sábado 27 se septiembre, Expourense se convertirá un año más en un hervidero de emociones al son de la escena musical alternativa e independiente. El OUR fest, que celebrará este 2025 su cuarta edición, anunció en el día de ayer su cartel, presentando uno de los elencos «más ambiciosos hasta la fecha». Público de toda Galicia y parte del resto de la península regresará a Ourense para disfrutar de artistas para los que, en la mayoría de los casos, el OUR Fest será su única actuación de la gira en la comunidad, y que «confirman a Ourense como destino musical imprescindible», como aseguran de la organización.

Un total de 6 grupos pondrán a prueba el espíritu de sus fans en el Expourense, y traerán a la ciudad de As Burgas lo mejor de cada casa. Desde la austríaca, los vieneses Kruder & Dorfmeister se posicionan como cabezas de cartel. El dúo, en formato DJ set, es pionero de los géneros downtempo y trip hop, y la recopilación de sus sesiones en el disco «The K&D Sessions» sigue siendo una referencia para todo el panorama de la música electrónica. Aunque ya han actuado en Barcelona este año y en Oporto en 2024, el OUR Fest será su primer bolo en tierras gallegas, y una oportunidad para que todos sus fanáticos provenientes del noroeste peninsular disfruten de un estilo que ha marcado a más de una quinta.

Y hablando de influenciar generaciones, Happy Mondays, y con ellos, toda la esencia que marcó la corriente cultural Madchester, también estarán presentes el 27 en el Expourense. Legendarios tanto en tierras británicas como en el resto del mundo, el grupo está inmerso en su enésima gira europea, y en su directo en el paraíso termal hará que el público vibre como si hubiese hecho un viaje en el tiempo a los años 90. Está será la única fecha en el noroeste peninsular.

Y representando al panorama nacional, León Benavente llega a Ourense como uno de los grupos mejor posicionados en el rock estatal. La banda presentó el último año su tercer disco, «Nueva Sinfonía Sobre el Caos», y aunque su expedición de conciertos cuenta con paradas en Compostela o A Coruña, el OUR Fest se presenta como una ocasión para comprobar en directo por qué su propuesta sigue creciendo.

El cartel lo completan otras tres agrupaciones únicas en su especie: los neoyorquinos Mercury Rev darán muestra de su singular sonido experimental; los cordobeses Viva Belgrado serán la otra representación española en el certamen; y el trío londinense Dream Nails traerán su esencia punk feminista y combativa.

Las entradas ya se encuentran a la venta: por 40 euros, el público fanático de la escena independiente podrá disfrutar en tres semanas del festival gallego más pensado para su disfrute.