Movilización popular con cubos y regaderas para evitar que el Posío se muera por falta de riego

Decenas de personas, portando regaderas, cubos y botellas de agua, se concentraron a última hora de la tarde de ayer en el entorno del Jardín del Posío, en protesta por el estado de esta zona verde en la que se han perdido ya varios árboles y plantas ornamentales, dado que, desde febrero de este año, cuando se cerró este histórico recinto —el más valioso que tiene la ciudad— para someterlo a una obra de reforma, no se han vuelto a regar plantas y árboles.

Los manifestantes pretendían «que nos dejen al menos poder entrar nosotros al recinto, que lo desprecinten y poder ocuparnos del riego para evitar que nuestro jardín desaparezca», explicaban, «ya que han desconectado el sistema de riego desde hace 6 meses, y algunos árboles y muchas plantas se están secando», indicaba una vecina de la zona que puede dar testimonio de lo que ocurre porque lo ve desde sus ventanas.

Amigas das Árbores es uno de los colectivos que ha coordinado esta nueva movilización, que se suma a todas las protestas realizadas desde el mes de febrero, por talas de árboles que, según los vecinos denunciantes, son superiores en número a las previstas en el proyecto de reforma y que podrían haberse salvado con un tratamiento y sin una acción tan drástica como la tala pese a tener en algún caso muchos años.

Xosé Santos, portavoz de Amigas das Árbores, que junto con la plataforma de defensa del Posío está tratando de defender este patrimonio verde señalaba ayer que «es curioso que después de anunciar la movilización estuvieron limpiando las hojas secas, solo cabe que se le ocurra regar los árboles que aún pueden salvarse».

De hecho esta acción de limpieza y recogida de hojas se hizo después del dossier que difundió Amigas das Árbores, explican, que muestra el deterioro de varias especies ya secas y el abandono de los árboles durante las obras.Tachan al Concello de «arboricida y negacionista» y lo acusan de realizar «actuaciones desequilibradas» .

Esperan la reacción social y la protesta hagan reaccionar a la Administración local responsable de este jardín, y evitar que se pierda la poca esencia de jardín botánico que quedaba a este espacio y que era su objetivo cuando se inauguró a mediados del XIX.