Ilusión, exigencia y mayoría femenina en la nueva promoción de Enfermería

«Nervios, ilusión y muchas ganas». Así resumían algunas de las nuevas alumnas su primer día en la Escuela Universitaria de Enfermería de Ourense, donde esta semana arrancó el curso para los 57 estudiantes que formarán la promoción 2025-2029 de este grado cada vez más demandado. Con una nota de corte que este año alcanzó los 11,387 puntos —la más alta de la historia del centro—, el acceso a la titulación se consolida como uno de los más exigentes del sistema universitario gallego.

Atendiendo las explicaciones de la directora. | Roi Cruz

La bienvenida oficial tuvo lugar en el Hospital Universitario de Ourense, en un acto presidido por la directora de la Escuela, María Milagros Fernández, y la directora de Enfermería del Área Sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras, Josefa Rodríguez. Ambas incidieron en el valor humano de la profesión: «Enfermería es una titulación profundamente ligada al cuidado de las personas», destacó Fernández, quien animó al nuevo alumnado a mantener «una actitud abierta, crítica y dispuesta a crecer».

Pese a la incorporación gradual de más hombres, las cifras siguen evidenciando un claro predominio femenino: solo 7 de los 57 estudiantes que inician el grado son varones. La mayoría del alumnado procede de distintos puntos de Galicia, aunque también hay cinco alumnas llegadas desde Cáceres—4— y Ciudad Real, una muestra del creciente prestigio que la escuela ourensana ha ganado en los últimos años.

«Es un sueño para mí. Siempre quise estudiar enfermería, y poder hacerlo aquí, cerca de casa, es un privilegio. Estoy nerviosa, pero también muy ilusionada», contaba Antía una de las nuevas alumnas, natural de Ourense, acompañada de Ruth, de Trives, quien decía que «la intención era hacer medicina». La nota no fue suficiente y se decantó por su segunda idea, enfermería, sin tener que cambiarse de provincia y más cerca de casa, «hay ganas, yo creo que le gana la ilusión a los nervios, aunque a ver qué pasa porque también sé que hay mucha gente que lo deja», advertía a puertas del CHUO.

Allí estaban también Joanna y María, delegada y subdelegada de segundo curso, encargadas de transmitir sus conocimientos a las recién incorporadas. También algo más: «vamos a hacer cenas intercurso, generalmente una por cuatrimestre para conocernos más y ayudarnos entre nosotros. Es una forma de estar en contacto, porque algunas ya tenemos prácticas fuera de la escuela», apuntan porque en esta titulación desde segundo ya realizan formación práctica en el hospital.

Precisamente, la formación combinará la parte teórica, que se imparte en las aulas del edificio Santa María Nai y en el Campus de Ourense, con prácticas clínicas en los servicios del Hospital Universitario de Ourense y en distintos centros de salud docentes repartidos por la provincia. El plan de estudios destaca por una alta carga de créditos prácticos y por un nivel académico cada vez más exigente.

Al hilo, la directora de Enfermería del área sanitaria, Josefa Rodríguez, quiso recordar al alumnado que «entrar en el mundo de la enfermería significa mucho más que adquirir conocimientos científicos». «La ciencia y el saber os darán una base sólida para ejercer como enfermeras, pero será vuestra humanidad la que dé verdadero sentido a vuestra labor», afirmó, animándolos a vivir esta etapa «con pasión y compromiso y sabiendo tratar como os gustaría que os tratasen a vosotros o a un familiar».

La Escuela Universitaria de Enfermería de Ourense consolida así su posición como uno de los centros más exigentes y valorados del ámbito sanitario. Este año, su nota de corte es la segunda más alta en Ciencias de la Salud de la Universidad de Vigo, y la cuarta de Galicia, superando a las de Lugo o Pontevedra y solo por detrás de las facultades de Santiago, A Coruña y Vigo, con una población universitaria muy superior.