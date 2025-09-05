III Memorial José Luis Blanco en O Carballiño
O Carballiño acoge mañana la concentración de coches antiguos III Memorial José Luis Blanco Nogueira, impulsado por el Clube Galego de Automóbiles Antigos encolaboración con el Concello. Habrá un centenar de vehículos históricos como Rolls-Royce, Austin-Healey, Buick, Citroën, Aston Martin, Opel o Ford en la Plaza da Veracruz, a las 10.00 horas, y partirán a las 11.30 en una ruta de 57,7 kms por la comarca. Este año hay coches todavía más antiguos, un Opel de 1928, varios del año 32 y muchos del 39.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El nuevo alcalde de O Barco apuesta por el diálogo y escuchar a los vecinos
- La vuelta al gimnasio no espera al otoño
- Placeros de As Burgas, siete años de espera sin poder volver «a casa»
- Jácome reinventa la red de buses: menos líneas pero más frecuencias
- El vertedero de A Rúa, en proceso de extinción tras dieciocho días ardiendo
- El PP busca un autobús para el centro de salud de A Ponte
- El día después del fuego: Oímbra, Larouco y Chandrexa planifican su recuperación
- Detenidos tres jóvenes por una brutal agresión para robar un móvil en Ourense