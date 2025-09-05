III Memorial José Luis Blanco en O Carballiño

O Carballiño acoge mañana la concentración de coches antiguos III Memorial José Luis Blanco Nogueira, impulsado por el Clube Galego de Automóbiles Antigos encolaboración con el Concello. Habrá un centenar de vehículos históricos como Rolls-Royce, Austin-Healey, Buick, Citroën, Aston Martin, Opel o Ford en la Plaza da Veracruz, a las 10.00 horas, y partirán a las 11.30 en una ruta de 57,7 kms por la comarca. Este año hay coches todavía más antiguos, un Opel de 1928, varios del año 32 y muchos del 39.