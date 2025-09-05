Entregan más de 3.000 firmas contra la mina de Doade

Vecinos de Doade, en el concello ourensano de Beariz, y la plataforma SOS Suido-Seixo, entregaron en los registros de los concellos afectados, en la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, y en más concellos del país, más de 3.000 alegaciones al proyecto Mina Doade, de la empresa Recursos Minerales de Galicia. P. Apuntan que «estos resultados son una muestra más del rechazo social que genera este proyecto minero».

Este proyecto tiene dividido al pueblo de Doade. Unos se oponen por miedo a posibles contaminaciones en el agua y el aire; otros son emigrantes que retornan por vacaciones a su localidad y que quieren pasar una estancia tranquila sin camiones ni ningún tipo de ruidos y ven peligrar ese tiempo de relax; pero también hay algunos vecinos que ven en esta iniciativa una esperanza para mejorar la economía local y evitar que el censo vaya a menos.

Por lo pronto, en las alegaciones se ampara técnicamente lo que ya venían denunciando desde que hubo acceso a la documentación cuando salió publicada en el DOG,en julio de este año, y durante los últimos dos años: Que el proyecto es inviable técnicamente, que no se garantizaron los derechos de las comunidades locales en cuanto al acceso a la información, entre otras muchas alegaciones que registraron ayer.

Por otro lado, colectivo y vecinos reiteran la denuncia de las «malas prácticas» de la empresa, con la reciente publicación en prensa de que trasladaban su sede fiscal a una oficina en Beariz «tratando de dar una imagen de completitud a un proyecto que está lejos de estar completo».

SOS Suido-Seixo agradece a vecinos, asociaciones locales, gallegas e internacionales y al equipo de técnicos su implicación, e invita a estar atentos a las próximas actividades y movilizaciones que se publicarán en las redes. Advierte de que «Doade es una aldea de las nuestras y nunca será su mina».