Encuentran el cadáver de una mujer en un pozo en Coles
Fue localizada en su finca | La Guardia Civil investiga, aunque no hay indicios de violencia
El cadáver de una mujer de 85 años fue encontrado este jueves en el interior de un pozo situado en el municipio ourensano de Coles, según informó el servicio de emergencias 112. La alerta la dio un particular alrededor de las 10 de la mañana, después de que la cuidadora de la octogenaria no la localizase en el domicilio.
Sucedió en el lugar de Sas, en Santa Mariña de Albán, hasta donde se desplazaron de inmediato efectivos del 061, bomberos de O Carballiño, el Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Pereiro de Aguiar, Guardia Civil y Protección Civil para atender la situación. Según fuentes cercanas a la investigación, el hallazgo tuvo lugar en la vivienda particular de la víctima, en un pozo, de aproximadamente 5 metros de profundidad, en su propia finca, y, aunque aún se está investigando, no se aprecian signos de violencia.
