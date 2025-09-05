Disputa en Bande por la retirada de carteles de homenaje a represaliados

El Comité pola Memoria Histórica do Val do Limia, celebra este domingo una de sus citas habituales de homenaje a las víctimas de la represión franquista, con la colocación de un monolito homenaje a nueve víctimas que se convertirá en un nuevo lugar para la memoria.

ourense / INAKI OSORIO

Pero este acto ha comenzado ya con un desencuentro entre los organizadores y el Concello de Bande, pues culpan al Gobierno municipal del PP de haber retirado los carteles de la convocatoria, y de haber prohibido la ubicación de un monolito de homenaje a las víctimas del franquismo en el lugar que habían propuesto inicialmente

Afirman que, finalmente el acto de homenaje se celebrará el 7 de septiembre a las 17.30 en el área recreativa de A Pombeira, «pero esto adopta una importancia singular no solo por el número y tipo de homenajeados, y por ese nuevo rincón de la memoria», si no también, «por una actitud intimidatoria del gobierno y de su alcaldesa, Sandra Quintas.

«No se prohibió el acto»·

La regidora niega de forma contundente los hechos y afirma que «·nunca se les prohibió ese acto, aunque les pedí que respetaran que no se pueden clavar carteles en determinados lugares y, sin embargo , en un acto de incivismo, los clavaron en barandillas y mobiliario urbano, grapándolos incluso en la madera, por lo que mandé retirar los que dañaban mobiliario público».

Los organizadores del acto afirman que no hay ninguna normativa en ese Concello que prohíba la fijación de carteles, y de hecho «se hace lo mismo· cuando se trata de campañas electorales y fiestas.

Culpan también a la alcaldesa de haber denegado la instalación de ese monolito en un a vía de acceso a Bande. Sandra Quintas explica al respecto «que querían un lugar concreto, que entendimos que no era el adecuado, por su ubicación, y porque ese monolito no es un acto de interés público para toda la sociedad; tiene algo de utilización política, y le dimos otra opción para ubicarlo; no podemos dejar poner un monolito a cada asociación donde quiera, justifica Quintas , que es como si ella decidiera poner un monolito a algún cargo de su partido.

Sin embargo los organizadores afirman que los homenajes realizados otros represaliados del fascismo fueron aceptados por otros gobiernos municipales del PPcomo los de Lobeira o Muíños.

La alcaldesa insiste en que el hecho de que el acto se celebre y haya un lugar para la ubicación de ese monolito, evidencia que «no hay ningún tipo de veto político» para los organizadores.

En todo caso, estos últimos insisten en que «el Gobierno municipal de Bande incumple la legalidad vigente al mantener en la plaza de San Roque el busto del teórico y dirigente falangista Eugenio Montes, inaugurado por Fraga e 1991, lo que supone un insulto para las víctimas y familiares del franquismo», consider ael comité pola memoria do Val do Limia.