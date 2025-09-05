Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cortes de tráfico este domingo por carrera

La celebración este domingo 7 de septiembre de la carrera popular de Mariñamansa provocará cortes y restricciones de tráfico durante toda la mañana. La calle Xosé Manuel Pintos, donde comenzará la corrida, se cerrará desde las 8.00, y el resto de vías por las que pasará la ruta, desde las 11.00 horas. Se prevé reabrir la circulación desde las 13.00 horas en adelante.

