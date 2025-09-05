El concurso de limpieza enfrentará a los grandes: de Carlos Slim a Copasa

La renovación del contrato del servicio de limpieza y recogida de residuos de Ourense, una de las más «golosas» de las que están trabajando en precario y pendientes de renovación, pues la partida asciende a 162 millones de euros por una gestión de un mínimo de diez años, ha despertado interés de 10 empresas, algunas en solitario y otras mediante una unión temporal, y parece que va a enfrentar a dos de las «grandes como son la ourensana Copasa, y FCC, en la que tiene una importante parte el empresario mexicano Carlos Slim.

El plazo para la presentación de ofertas remataba ayer, y el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, se encargaba horas antes de hacer pública en sus redes la identidad de las seis empresas en pugna por hacerse con «la plaza» de la gestión de la limpieza en la ciudad de As Burgas.

Junto con FCC y la ourensana Copasa, que se presenta a través de Geseco, se ha postulado una tercera oferta de la firma Opain de Ourense en unión con Acciona; la ourensana Extraco, más conocida por trabajos relacionados con la construcción y obras públicas concurre con una oferta propia acompañada por un socio portugués.

La quinta oferta la presenta nValoriza y la firma portuguesa Suma en unión con Urbaser, antigua concesionaria del servicio de limpieza en la ciudad.

La Unión Temporal de Empresas Ecourense, es la que gestiona el servicio en precario en la actualidad, pues el contrato caducó hace años. La limpieza y recogida de residuos del Concello de Ourense ha estado inmersa en ocasiones en denuncias que han obligado al Concello a aportar importantes cantidades, para adaptar precisamente el canon que paga esta Administración, al incrementarse el coste de prestación de servicio en estos año. Las empresas que ahora se presentan en solitario o asociadas con otras, incluyen una de las más fuertes de Galicia y con obras internacionales, que en este caso ya era una de las tres que estaba en la UTE de limpieza actual.

En cuanto a FCC, firma de la que es socio el empresario Carlos Slim conocido por su visitas hace años a Avión con su amigo Olegario Vázquez Raña y considerado entonces el hombre más rico del mundo, es su área Medio Ambiente la que se presenta al concurso en Ourense.