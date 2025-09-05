Comienza el curso para los más pequeños en el centro PAI de Sandiás

El curso acaba de comenzar en el concello ourensano de Sandiás para los más pequeños de la casa, los menores que acuden al Punto de Atención Infantil (PAI) de este municipio.

El período de adaptación dio comenzó de una forma lúdica para hacerlo más llevadero para niños y niñas de tan corta edad tras un verano en casa. Por eso se optó por hacer un bote con plastilina casera con un poco de harina, una pizca de sal, agua, un poquito de aceite vegetal y colorante alimentario. Todo esto en una mañana que según las responsables del centro «estuvo llena de creatividad, ilusiones, de reencuentros, primeras veces, y alguna lagrimita también para los padres, madres y los propios niños y niñas. El equipo educador viene «con las pilas cargadas» afirman para mantener un proyecto crucial para la conciliación para padres y madres del rural.