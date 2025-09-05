Caldelas dedica una escultura en bronce al escritor Vicente Risco

El Concello de Castro Caldelas rinde un nuevo homenaje al escritor Vicente Risco. Esta vez con una escultura de bronce, sobre un monolito de piedra a los pies del castillo y próxima a la que fue su casa. En tamaño real con la carta recibida del «Doctor Alveiros» entre sus manos, es obra del artista ourensano Acisclo Manzano.

La inauguración será hoy, a las 12.00 horas, con la presencia del secretario xeral da Lingua, Valentín García, entre otros invitados a un acto en homenaje a esta figura central de la Xeración Nós, y considerado un teórico del nacionalismo gallego. Su presencia en Castro Caldelas, donde siempre estuvo estrechamente vinculado tal y como se muestra en su obra, se mantiene con una calle con su nombre, el Premio Ciencias Sociales, o su casa natal con su nombre.