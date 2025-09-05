Iniciando a los futuros aviadores de Galicia

La Aula Newton del Tecnópole, la única que existe en España con carácter permanente, volverá a ser el punto de encuentro para que adolescentes de toda Galicia vivan su primera experiencia pilotando un avión. Desde ayer, está abierto el plazo para que los centros educativos que lo deseen puedan inscribirse en el taller «Voamos con números: unha aventura aérea», en lo que supone el quinto año en el que la Aula Newton ofrece sus actividades al ámbito escolar.

Explicación del taller en la última edición del curso. | FdV

La actividad no cierra puertas en cuanto a edad: pueden participar en ella alumnos desde 2º de la ESO hasta aquellos que cursen Bachillerato o módulos de FP, con una dinámica lo más inmersiva posible: distribuidos en los cuatro simuladores de vuelo profesionales con los que cuenta el Aula Newton Galicia, los participantes deben responder a una hipotética misión de rescate propuesta por el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia. Para completarla, tendrán que mostrar su destreza matemáticas calculando rutas de vuelo e ir cumpliendo las distintas fases, todo bajo supervisión de un equipo de instructores cualificados. Para aquellos alumnos más avanzados, o que ya participaran en el taller anteriormente, la Aula Newton también ofrece una propuesta más compleja, donde los cálculos se intensifican en dificultad y los futuros pilotos tendrán que tomar las decisiones desde la misma elección del avión y aeródromo con el que despegar.

Disponible todo el curso

La inscripción al módulo es totalmente gratuita tanto para el alumnado como para el centro educativo, y ya se puede formalizar a través de la página web de Aula Newton Galicia la participación entre los meses de octubre y enero. La aula estará disponible los jueves y los viernes de 10.30 a 13.30 horas, pero aquellos institutos que no lleguen a tiempo tendrán su hueco en la segunda tanda de talleres, de febrero a junio, para participar en un módulo que asegura su éxito en cifras: durante el curso pasado, 60 centros y 1.772 alumnos probaron los simuladores de vuelo de la Aula Newton.

Esta propuesta se enmarca dentro del proyecto «Tecnópole Divulga», que busca incentivar la vocación científica y el espíritu emprendedor entre las nuevas generaciones, reafirmando así el compromiso del Parque Tecnolóxico de Galicia con una educación «inclusiva, equitativa e de calidade, promovendo oportunidades de aprendizaxe para todos». Dentro de este proyecto también se encuentran iniciativas como la feria escolar Galiciencia.