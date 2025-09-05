Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Acto inaugural de la temporada de recogida de la patata en Xinzo

Acto testimonial de inauguración de la recogida de la patata, dentro de la feria Alimagro. | Fdv

En el marco de la presente edición de Alimagro 25, la feria del agro de Xinzo de Limia que se celebra desde el día 5 al 7 de septiembre inclusive, ayer quedó inaugurada oficialmente la temporada de recogida de la patata, el tubérculo estrella y uno de los motores de la economía limiana.

Este acto oficial dio comienzo con la visita a una finca con recogida manual y a un almacén, en una comitiva que estuvo encabezada por el alcalde, Amador Díaz, por José Balseiros, y autoridades locales y comarcales, en una visita previa a la III Xornada Técnica da Pataca. La feria Alimagro en Xinzo de Limia se ha convertido en el escaparate del sector agrario nacional y se sitúa entre las diez más importantes en ese ámbito.

Entre las novedades se presentaran las últimas innovaciones en materia de maquinaria agrícola procedentestanto de empresas nacionales como internacionales.

