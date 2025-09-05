Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se aceptan candidaturas a los premios del Campus Auga

El proyecto del complejo universitario de Ourense otorga hasta 12.000 euros

Ourense

El Campus Auga (el proyecto de especialización del complejo universitario de Ourense) ha convocado la séptima edición de sus Premios de Investigación, Transferencia e Divulgación Científica, con los que trata de «recoñecer e estimular os esforzos do persoal investigador da Universidade de Vigo que contribúe a desenvolver a singularización do Campus Auga».

Los galardones están dotados económicamente con un máximo de 12.000, que se otorgarán a los autores de aquellas acciones destacadas «que contribúan a situar e consolidar o campus de Ourense como un referente internacional en alimentación funcional, agricultura e medio ambiente e xestión da auga», explica la Universidade de Vigo en un comunicado.

Las distinciones se dividen en cinco categorías, concediendo así reconocimientos al TFG/TFM más destacado, a tesis de doctorado, a la mejor contribución científica, resultado de transferencia más valiosa y la acción de divulgación científica de más impacto social.

Pueden optar a los premios el personal docente e investigador activo en la Universidade de Vigo durante la convocatoria y los estudiantes matriculados en años anteriores que cumplan con el resto de requisitos. Para presentar su candidatura, pueden formalizarla desde el pasado lunes 1 de septiembre, y el plazo se extiende hasta el próximo viernes 12.

