Se aceptan candidaturas a los premios del Campus Auga

El Campus Auga (el proyecto de especialización del complejo universitario de Ourense) ha convocado la séptima edición de sus Premios de Investigación, Transferencia e Divulgación Científica, con los que trata de «recoñecer e estimular os esforzos do persoal investigador da Universidade de Vigo que contribúe a desenvolver a singularización do Campus Auga».

Los galardones están dotados económicamente con un máximo de 12.000, que se otorgarán a los autores de aquellas acciones destacadas «que contribúan a situar e consolidar o campus de Ourense como un referente internacional en alimentación funcional, agricultura e medio ambiente e xestión da auga», explica la Universidade de Vigo en un comunicado.

Las distinciones se dividen en cinco categorías, concediendo así reconocimientos al TFG/TFM más destacado, a tesis de doctorado, a la mejor contribución científica, resultado de transferencia más valiosa y la acción de divulgación científica de más impacto social.

Pueden optar a los premios el personal docente e investigador activo en la Universidade de Vigo durante la convocatoria y los estudiantes matriculados en años anteriores que cumplan con el resto de requisitos. Para presentar su candidatura, pueden formalizarla desde el pasado lunes 1 de septiembre, y el plazo se extiende hasta el próximo viernes 12.