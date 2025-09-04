La XVIII Feria del Vino de Monterrei registró más de 35.000 degustaciones

La XVIII Feria del Vino de Monterrei ha superado todas las previsiones, y la última edición se ha clausurado con un incremento tanto del número de visitantes como de degustaciones. Se vendieron nada menos que más de 35.000 durante los tres días de feria, «lo que supone un éxito histórico», destaca el presidente del Consello Regulador, Manuel Vázquez, «no sólo por la cifra de degustaciones sino también por el de botellas vendidas, que demuestra que cada año son más los grupos de amigos y familias que acuden de forma conjunta a disfrutar de la feria».

Este aumento en la cifra de asistentes ha sido, fundamentalmente, en el público joven. Un dato relevante porque «refleja el acercamiento de los jóvenes al mundo del vino», indica el presidente. Además de visitantes de otras zonas del país, aprovechando la época de vacaciones, también se ha detectado el incremento de asistentes del norte de Portugal.

Con respecto a las diferentes catas programadas, las mismas colgaron el cartel de completo, al igual que las actividades infantiles «hemos tenido incluso gente en lista de espera», recuerda Vázquez quien también destaca «el incremento y diversidad de los stands de gastronomía, valorados positivamente por los asistentes para acompañamiento de los vinos».