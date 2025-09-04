La Xunta recuerda las ayudas por el fuego en Cualedro

La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María M. Allegue, se reunió ayer con los propietarios de viviendas afectadas por los incendios en el municipio de Cualedro.

Durante su visita, Allegue se desplazó a las localidades de Lamalonga y Lucenza, donde escuchó a los vecinos cuyos hogares resultaron dañados por el fuego y pudo comprobar in situ los desperfectos causados en las viviendas. En este municipio hay cinco viviendas afectadas, una de ellas habitual.

La conselleira informó a los vecinos sobre las ayudas puestas en marcha por la Xunta de Galicia, que desde el martes ya pueden solicitarse. Estas ayudas, para las viviendas habituales, pueden alcanzar hasta los 150.000 euros, incluyendo una aportación para menaje doméstico.

Estas subvenciones son compatibles con otras del Gobierno central. Además, la Xunta asumirá el coste del alquiler temporal de los afectados, así como una ayuda complementaria de hasta 600 euros para cubrir gastos derivados de la situación y los importes se recibirán por adelantado.

Allegue animó a los vecinos a solicitar las ayudas y trasladó el compromiso del Gobierno gallego de resolver las solicitudes lo antes posible. En las oficinas, los ciudadanos recibirán asesoramiento e información y apoyo en la tramitación de las ayudas.

Una vez finalizada la visita a los vecinos de Cualedro, la conselleira se trasladó a la oficina habilitada en Verín, ubicada en la Oficina Rural, para conocer el funcionamiento del centro y el trabajo del personal técnico. Allí recordó que la documentación a presentar por las personas damnificadas solo trata de acreditar la titularidad de la vivienda, su uso habitual o esporádico, y si hay seguro. Deberán aportar una memoria técnica con los daños en el inmueble, que podrá hacer la Xunta si así se desea.