Ribadavia debe devolver 40.000 euros para un punto limpio por no tener licencia

El PSOE denuncia que al Concello de Ribadavia le revocaron una subvención de la Xunta de 40.000 euros para el punto limpio, al carecer del permiso y la licencia de actividad. Afirman que «ya gastaron el dinero y ahora tienen que devolverlo por su negligente gestión».

Se queja de que « tras 4 años, el punto limpio sigue sin poder funcionar», porque «sigue sin licencia y sin corregir los graves problemas que supone para la circulación de vehículos». Piden al grupo de gobierno del PP que «se deje de enterrar dinero en un punto limpio que es ilegal y se proceda a crear uno nuevo en un punto adecuado, como podría ser el polígono industrial».

El alcalde, César Fernández, responde que «en esos cuatro años de los que hablan, el PSOE gobernó más de dos y nada hicieron por avanzar en la autorización», y por encima «hicieron una gestión tan nefasta que a inicio de este mandato tuvimos que invertir más de 15.000 en vaciar toda la basura acumulada». Afirma que ya se trabaja en conseguir permiso.