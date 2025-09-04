Los «profes» solidarios de Cruz Roja dan clases de apoyo a más de 300 escolares

Mientras en una punta del mundo caen bombas que destrozan colegios y a los niños que los habitan, más de un 90 voluntarios de Cruz Roja Ourense ejercen de forma altruista como profesores, para dar clases de apoyo en el programa Promoción Éxito Escolar, a alumnos con problemas bien porque vienen de otros países o por su contexto económico o social.

Francelina Alonso, coordinadora de Juventud de Cruz Roja / Fdv

Es una de las muchas iniciativas de esta organización no gubernamental que, que a través del área de Juventud, ofrece este programa que detecta la problemática de alumnos y alumnas vulnerables, los ayuda después del colegio y en el que participaron más de 300 escolares que, como indica el nombre del programa «han tenido un alto porcentaje de éxito escolar con esta ayuda, explica Francelina Alonso, coordinadora de Juventud de Cruz Roja Ourense.

Los números avalan este programa con más de 280 niños y niñas en la provincia , a través en las asambleas comarcales de Cruz Roja, y otros 61 niños y niñas en la ciudad de Ourense en el proyecto INN, ambos financiados por la Xunta de Galicia a través de fondos IRPF, fondos propios de Cruz Roja, y la colaboración de Pérez Rumbao para las meriendas saludables que más de 8.700 meriendas en el pasado curso.

Francelina Alonso explica que el Proyecto de Promoción del Éxito Escolar, «va dirigido para alumnos de entre 6 y 16 años, que realizan su formación obligatoria y pertenecen a familias también en situaciones de riesgo y que plantean problemas de aprendizaje en el curso escolar».

La finalidad es proporcionar apoyo ara Individualizado, es decir «que ademes de ese apoyo en el aula, luego también ofrecemos acompañamientos individuales escolares e incluso acompañamiento emocional con los usuarios, actividades de movilización comunitaria, acceso a información indica la responsable de Juventud de Cruz Roja.

Esta organización no gubernamental funciona de modo que , primero detecta los problemas y luego pone los recursos a disposición de los voluntarios, y en el caso de este programa escolar «también se les informa de otros programas de apoyo o se les entrega material escolar de vuelta al colegio o juguetes educativos. Habitualmente estos caso están detectados por Cruz Roja y, en otros, detectados por Servicios Sociales, que si ve alguna problemática de vulnerabilidad , se pone en contacto con nosotros», indica.

«Cuando hay un riesgo de exclusión, pensar en clases particulares resulta algo costoso e inasumible para muchas familias y la verdad este programa que cuenta con el apoyo de muchos de los voluntarios de Cruz Roja, está dando buenos resultados y abriendo un abanico de posibilidades», a niños y niñas que de otro modo podrían quedar excluidos.

Se realizaron más de 8.800 atenciones individualizadas el pasado curso

Este programa de Éxito Escolar de Cruz Roja, que permitirá a muchos alumnos y alumnas no quedar en el camino por falta de medios para pagar un apoyo escolar, presta también ayuda psicosocial.«La ayuda, una vez detectado el problema es global y cuando hablamos de más de 300 niños es el número de personas atendidas durante el curso , no las clases semanales, de hecho hemos hecho 8.841 acompañamientos. educativos, el pasado curso» indica la coordinadora de Juventud de Cruz Roja.«Por ejemplo mañana tengo un examen de acompañamiento de apoyo al alumno, dura algo más para que vaya más reforzado» advierte. Entre los beneficiarios del programa hay todo tipo de casos, desde los alumnos y alumnas emigrantes que, por cuestiones de diversidad idiomática o cultural tienen más problemas para coger el ritmo del curso, hasta aquellos casos de familias que simplemente necesitan un apoyo escolar que no pueden asumir con sus ingresos familiares.Lo más satisfactorio para Cruz Roja y este amplio equipo de colaboradores que, como una tela de araña protegen a los más vulnerables, es que «hubo una tasa de aprobados elevada lo que unido a todos los proyectos e acompañamiento sociolúdico, que también se impartió durante el verano, ha incidido en una mejora social y educativa, es decir que mejoran tanto en el ámbito cognitivo como en el social» indica la responsable de Juventud. «La verdad que es increíble, porque contamos con muchos voluntarios con perfiles específicos para la atención a los peques educativos. Y, bueno, aparte de mejorar lo social de los peques, que son los usuarios del proyecto, pues también hay una vida social con el voluntariado que hace que la cohesión sea mucho mejor y prospere».Entre ese personal único que se une a miles de causas que Cruz Roja atiende en Ourense y para todas las edades, están en este caso profesionales ya formado o estudiantes de grado, que regalan sus horas libres, para que otros niños y niñas, tengan más fácil un futuro y una integración.