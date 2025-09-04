«La prioridad de la CEO en este momento, es ayudar a empresas afectadas por los incendios»

César Blanco fue, primero, aplicado estudiante universitario y consiguió, luego, su plaza de funcionario por oposición, pero «me aburría»·, confiesa. A sus 63 años, el empresario acabó por comerse del todo al opositor, y dirige una veintena de empresas multisectoriales, que van desde la formación a inmobiliarias, catamaranes, incluso radicadas en el ámbito internacional, como una universidad en Lisboa y un larga lista de proyectos que suman más de 1.000 trabajadores a su cargo. Está en las directivas de las principales confederaciones de empresarios de España de Cepyme a la CEOE y ahora, acaba de asumir de forma transitoria, la presidencia de la ECO, la Confederación de Empresarios de Ourense, tras el fallecimiento de Marisol Novoa . Aquel chaval nacido en Luintra, tierra de afiladores, no ha parado tampoco de rodar y emprender, y hace unos días el rey Felipe le confesaba en su hombro: «qué triste como ha quedado Ourense»·. Por eso aunque seguirá la hoja de ruta de su antecesora en la CEO uno de sus retos en la presidencia será ayudar a los empresarios afectados por los incendios.

Fue vicepresidente con Marisol Novoa desde 2019 hasta su reciente fallecimiento. ¿Seguirá su hoja de ruta en la CEO?

No sé qué me dará tiempo a hacer en este año antes de que se convoquen las elecciones para nombra oficialmente la nueva directiva de la CEO, pero he asumido este trance tan amargo por disposición estatutaria de la Confederación, y porque Marisol Novoa fue mi mentora y amiga. Dejó el listón muy alto y seguiremos con todos sus retos hasta las elecciones a la presidencia de la CEO. Sin embargo el contexto actual hace que la prioridad ahora mismo, sea dar solución a temas que acaban de aparecer, como ayudar a empresas afectadas por los incendios. Hay que estar con ellas en estos duros momentos.

¿Cómo se puede ayudar desde la CEO a esas empresas afectadas por los recientes incendios en la provincia?

Pues poniendo las bases para que esto no vuelva a suceder. Cuando viajo por o Francia, Alemania y otros países veo el campo cuidado . Aquí está protegido por ley pero sin gestionar. Solo acumulamos masa forestal que luego arde. Estos días me recordaba el rey en un acto empresarial, que ha venido desolado por los fuegos de Ourense. Hay que valorizar las pymes en el rural. Ourense fue la primera provincia de Galicia y ahora estamos perdiendo empresas cada año. Habrá que pedir una prima de reducción de impuestos para crear empresas en Ourense. Tengo muchas ideas pero con tiempo.

Supongo que el nuevo punto urgente a tratar a los retos históricos de la CEO, son las políticas arancelarias de Trump.

El tema de los aranceles es otra de las prioridades y afecta a muchas firmas, como Coren la empresa número 1, que factura 1.300 millones de euros y , exporta el 80% o las las pizarras. Tenemos que ver que pasa con la Cámara de Comercio de Ourense. Es un instrumente necesario porque Ourense es exportación y necesita ese órgano. Aceptaría una cámara única en Galicia, pero no acepto que Ourense sea la única . Así que abordaremos el tema cuando los aranceles de Estados Unidos sean firmes, ahora están judicializados

¿La búsqueda de mercados alternativos no es una opción a la presión de las políticas de Estados Unidos?

La Confederación de Empresarios de Orense, necesita instrumentos para poder llevar a cabo esas gestiones, de ahí que hable de esa necesidad de volver a contar con una Cámara de Comercio, algo que ya estaba muy adelantado con Manuel Baltar y es un organismo van 200 años interlocutando en todo el mundo en la cuestión de las exportaciones, con lo cual es un instrumento necesario

¿Entran en su agenda otras prioridades históricas de la CEO, como A 76, A 56, la exclusión ferroviaria o las pérdidas empresariales en una ciudad que suma 14 años sin un plan de urbanismo aprobado?

Eso ya está claro. Lo que nos está pasando en este momento es con el tren que nos están quitando paradas y trenes en Orense, con la falta que eso nos hace para poder vertebrar las comunicaciones que para el desarrollo empresarial son básicas. En cuanto a los planes de ordenación urbanística, bueno, yo es que ahí tengo la creencia de que una ciudad como Ourense no puede salir adelante si un plan de ordenación urbana. Hasta Vigo, después de muchos años ha conseguido aprobarlo. Esto frena a las empresas y frena también el asentamiento. Si por un lado hablamos de dotar viviendas para jóvenes, y luego, pese al gran problema que se ha generado, no las dotamos, lo que estamos haciendo es que esas personas no se asienten en la ciudad y busquen otros destinos.

El nuevo presidente de la CEO, no confirma si dentro de un año se presentarán al proceso electoral para ser presidente de facto de esta confederación pero su currículum le hac el mejor relevo, según miembros de la CEO para presidir la patronal.

¿En qué momento se encuentra la Confederación Empresarial de Ourense en cuanto a número de asociados?

La Confederación Empresarial e Ourense tiene en estos momentos 4.000 empresas asociadas, de todo tipo y sobre todo se incluyen ahí asociaciones sectoriales de toda la provincia muy fuertesA pesar de la discreción con la que ha llevado su vida personal y empresarial, sus amigos presumen de que usted es uno de los más prolíficos emprendedores de la provincia.

¿Cómo se forja su historia desde el niño de aldea a un emprendedor global?

Pues empezó hace 63 años en un pueblo, Luintra. De ahí salí a estudiar Empresariales e Informática de Gestión y ya licenciado, en la Academia Postal, de mi amigo Paco Novoa estudié para ser funcionario. Pero no me gustaba, me aburría un poco. Así que di el primer salto al mundo empresarial con una empresa pequeña ya hora mismo si es cierto que estoy en distintos sectores. Llevo empresas en Nogueira de Ramuín, Ourense, Vigo, Panamá y otros países, compramos con otros socios una Universidad en Lisboa. Son unas 20 empresas diferenciadas ahora mismo con más de 1.000 trabajadores.

Un proyecto este último que no prosperó en Ourense pese a sus esfuerzos.

Pues sí, peleé mucho en su día y gasté dinero para abrir una universidad con sede en Celanova, en Ourense, pero no pudo ser, así que busque otros caminos y finalmente cogimos las riendas de esa universidad en Lisboa, con otros socios porque son proyectos de mucha envergadura. Pero nunca dejé de apostar por mi tierra. De ahí que haya dejado la presidencia de la asociación de empresarios de Nogueira de Ramuín, para asumir la de la CEO . Un empresario además de atrevido, es un soñador.