El PP busca un autobús para el centro de salud de A Ponte

El Partido Popular (PP) presentará en el próximo pleno una moción para crear una nueva línea de autobús que conecte las parroquias rurales de Palmés, Castro de Beiro, Vilar y Cudeiro con el centro de salud de A Ponte. Actualmente no existe una conexión directa, lo que dificulta el acceso a la sanidad pública para los vecinos, especialmente mayores o con problemas de movilidad. La propuesta busca garantizar este servicio básico con horarios y frecuencias adaptadas a las necesidades de la población como medida para promover la igualdad y cohesión social.