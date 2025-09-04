Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP busca un autobús para el centro de salud de A Ponte

Presentarán la idea en el próximo pleno con la intención de que conecte las parroquias de Palmés, Castro de Beiro, Vilar y Cudeiro

Un grupo de usuarios que reclaman el servicio. | |

El Partido Popular (PP) presentará en el próximo pleno una moción para crear una nueva línea de autobús que conecte las parroquias rurales de Palmés, Castro de Beiro, Vilar y Cudeiro con el centro de salud de A Ponte. Actualmente no existe una conexión directa, lo que dificulta el acceso a la sanidad pública para los vecinos, especialmente mayores o con problemas de movilidad. La propuesta busca garantizar este servicio básico con horarios y frecuencias adaptadas a las necesidades de la población como medida para promover la igualdad y cohesión social.

