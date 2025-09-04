El PP busca un autobús para el centro de salud de A Ponte
Presentarán la idea en el próximo pleno con la intención de que conecte las parroquias de Palmés, Castro de Beiro, Vilar y Cudeiro
REDACCIÓN
Ourense
El Partido Popular (PP) presentará en el próximo pleno una moción para crear una nueva línea de autobús que conecte las parroquias rurales de Palmés, Castro de Beiro, Vilar y Cudeiro con el centro de salud de A Ponte. Actualmente no existe una conexión directa, lo que dificulta el acceso a la sanidad pública para los vecinos, especialmente mayores o con problemas de movilidad. La propuesta busca garantizar este servicio básico con horarios y frecuencias adaptadas a las necesidades de la población como medida para promover la igualdad y cohesión social.
