Plazo de matrícula en el Conservatorio y Escuela Municipal de Ribadavia

El Conservatorio Profesional y la Escuela Municipal de Música de Ribadavia abre el plazo de matrícula extraordinario para el curso académico 2025-2026, del 1 al 10 de septiembre. Ofrece una gran variedad de especialidades instrumentales: piano, guitarra, violín, viola, clarinete, flauta, saxofón, trompeta, trombón, trompa, tuba, bombardino y percusión. También formación complementaria, como lenguaje musical, orquesta de cuerdas, banda, coro, entre otras.