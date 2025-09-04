Ourense capital concentra más de la mitad del alumnado provincial en el inicio del curso

Con la llegada del mes de septiembre, las aulas ourensanas vuelven a abrir sus puertas para recibir este nuevo curso escolar a casi 29.500 alumnos matriculados en todas las etapas educativas, desde Educación Infantil hasta Bachillerato. Según los datos provisionales facilitados por la Consellería de Educación, la provincia contará en el curso 2025-2026 con 29.464 estudiantes, lo que supone una nueva caída respecto al año anterior, cuando se registraron 29.634. Son 170 alumnos menos que en el curso anterior y casi 500 menos en los dos últimos cursos, lo que confirma una tendencia a la baja que no logra ser compensada por la llegada de nuevos habitantes a causa de la inmigración.

La cifra refleja la radiografía de un territorio marcado por la concentración poblacional en la capital y los principales núcleos urbanos, frente a un medio rural que continúa perdiendo alumnado año tras año. Tanto así que Ourense ciudad es el epicentro educativo. La capital, con un total de 15.020 estudiantes matriculados entre todas las etapas, representa algo más del 51% del total provincial. La elevada concentración de alumnos contrasta con las cifras reducidas de la mayoría de los municipios rurales, donde mantener la matrícula supone un reto constante.

Por etapas, la Educación Infantil cuenta con 4.567 alumnos repartidos por toda la provincia, con 2.085 únicamente en Ourense ciudad. En Primaria, la etapa que mayor número de estudiantes aglutina, la cifra total alcanza los 12.120, con 5.695 en la capital. La Educación Secundaria Obligatoria (ESO) suma 9.348 alumnos, de los cuales 5.144 cursan estudios en Ourense. En Bachillerato, hay 3.303 estudiantes, con 1.993 en la capital. En cuanto a la Educación Especial, que agrupa a 126 alumnos, Ourense capital concentra 103, lo que refleja una centralización de los recursos específicos para estudiantes con necesidades educativas especiales.

El pulso de las villas

De la mano de la ciudad, las villas mantienen cifras significativas de alumnado que contribuyen a sostener la estructura educativa de la provincia. O Barco de Valdeorras, con 1.712 alumnos entre todas las etapas, encabeza la lista de concellos con más alumnado detrás de la ciudad de As Burgas. Le siguen Verín, con 1.649 escolares, y O Carballiño, que alcanza los 1.612. A continuación, Xinzo de Limia, con 1.365. Las cuatro villas suman un total de 6.338 estudiantes, que junto a la capital alcanzan el 72,4% del alumnado provincial.

Por etapas, 701 alumnos cursarán Primaria en O Barco, 599 lo harán en Verín, 582 en O Carballiño y 518 en Xinzo de Limia. En ESO, O Barco contará con 520 alumnos, O Carballiño con 603, Verín con 634 y Xinzo con 507. En Bachillerato, esperan 213 estudiantes en O Barco, 234 en O Carballiño, 215 en Verín y 143 en Xinzo. Entre los más pequeños, en Educación Infantil, Xinzo contará con 197 alumnos, Verín con 201, O Carballiño con 183 y Valdeorras encabeza de nuevo con 274.

A continuación, concellos como O Pereiro de Aguiar (858), Celanova (792), Allariz (757), Ribadavia (670) y A Rúa (521) mantienen una presencia educativa relevante, aunque muy inferior a los grandes núcleos.

El reto del rural

La otra cara de la moneda está en el interior rural, donde la despoblación y el envejecimiento demográfico afectan directamente al número de alumnos matriculados. Más de veinte concellos no llegan a los 30 estudiantes en total, y cincuenta municipios tienen menos de 100 alumnos en todas las etapas educativas.

Pueblos como Taboadela (6 alumnos), Muíños (17), Os Blancos (23), A Arnoia (25), Sarreaus (27) o Entrimo (17) ejemplifican esta realidad, con centros que en ocasiones cuentan con una o dos aulas, donde conviven alumnos de distintos niveles y edades, y donde la labor del profesorado es doblemente exigente por la heterogeneidad y la dispersión.

A Arnoia es un caso especialmente llamativo: sus 25 alumnos están todos en Primaria. Nadie cursará Educación Infantil este año en este concello del Ribeiro. En O Bolo y en Muíños esta etapa contará con un único estudiante; en Punxín serán dos, y en Cenlle y Entrimo, tres. Vilamartín de Valdeorras apenas llega a cinco alumnos entre 3 y 6 años. En Primaria, solo Punxín no alcanza la decena.

Espejo demográfico

Aunque se trata de un informe provisional, estos datos marcan una nueva fotografía de un sistema que no solo organiza clases y aulas, sino que refleja con claridad los desequilibrios del territorio: la pérdida de población joven, la fuga de familias hacia núcleos urbanos y la dificultad para sostener servicios básicos en buena parte del rural.

Así, por segundo año consecutivo, la provincia registra su mínimo histórico de alumnado, con una pérdida acumulada de 476 estudiantes en dos cursos. Aunque la inmigración ha frenado el vaciado poblacional en algunos municipios, llega tarde o lo hace en edades adultas, sin impacto en las aulas.

Educación Especial, un servicio centralizado

La Educación Especial en la provincia reúne un total de 126 alumnos matriculados, de los cuales 103 se concentran en la capital, Ourense ciudad. Esta alta concentración —más del 80% del alumnado provincial— evidencia la dificultad logística y económica para mantener unidades específicas en municipios más pequeño, lo que añade un desafío adicional en términos de accesibilidad y equidad educativa.

Así, Ourense ciudad cuenta con 103 alumnos de Educación Especial para el inicio de este curso, mientras que la veintena restante se divide entre villas y pueblos. O Carballiño, con 10 alumnos, es el concello con más estudiantes de esta área. Completan la lista hasta llegar a los 126, O Barco de Valdeorras con 4 estudiantes, Bande con 3, Lobios con 2 y Castrelo do Val, Coles, Maceda y Pereiro de Aguiar, con 1 cada uno.