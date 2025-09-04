Mejora de la accesibilidad de espacios y edificios municipales en Celanova
El BNG pide en una moción la mejora de la accesibilidad en los edificios y espacios municipales en Celanova, para garantizar que todos los vecinos, con independencia de sus capacidades, accedan a los servicios públicos en condiciones de igualdad. Propone crear un Plan Municipal de Accesibilidad plurianual, la adaptación progresiva de los edificios e instalaciones municipales, mejora de la movilidad peatonal, adaptación de parques infantiles, y crear un Consejo Local.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El nuevo alcalde de O Barco apuesta por el diálogo y escuchar a los vecinos
- Placeros de As Burgas, siete años de espera sin poder volver «a casa»
- Jácome reinventa la red de buses: menos líneas pero más frecuencias
- La vuelta al gimnasio no espera al otoño
- Ourense, en mínimo histórico de bomberos con 54 efectivos, 25 menos
- Muere Amalia Mosteiro, fundadora de la histórica quesería que lleva su nombre
- El vertedero de A Rúa, en proceso de extinción tras dieciocho días ardiendo
- El día después del fuego: Oímbra, Larouco y Chandrexa planifican su recuperación