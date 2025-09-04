Mejora de la accesibilidad de espacios y edificios municipales en Celanova

El BNG pide en una moción la mejora de la accesibilidad en los edificios y espacios municipales en Celanova, para garantizar que todos los vecinos, con independencia de sus capacidades, accedan a los servicios públicos en condiciones de igualdad. Propone crear un Plan Municipal de Accesibilidad plurianual, la adaptación progresiva de los edificios e instalaciones municipales, mejora de la movilidad peatonal, adaptación de parques infantiles, y crear un Consejo Local.