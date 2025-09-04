Ilusión y expectativas en el arranque de la etapa universitaria en el campus

Con nervios, muchas expectativas y también con ilusión, así comenzaron este miércoles su etapa universitaria los estudiantes de nuevo ingreso en el campus universitario de Ourense. A cinco días del inicio oficial del curso, previsto para el lunes, la Universidad de Vigo organizó una jornada de bienvenida pensada para que el alumnado conozca de primera mano los recursos, servicios y espacios que tendrá a su disposición a lo largo de su vida académica.

El pabellón de deportes del campus se convirtió, entre las 10.00 y las 13.00 horas, en un punto de encuentro para jóvenes que se incorporan por primera vez a la UVigo. Durante la mañana, más de 600 estudiantes pasaron por la actividad, que combinó charlas informativas con puestos de asesoramiento sobre transporte, alojamiento, becas, programas de movilidad, empleo, deportes, bienestar y voluntariado, además de las asociaciones estudiantiles, la biblioteca o el Centro de Lenguas. También estuvieron representadas unidades clave como Igualdad, Diversidad o Posgrado y Formación Permanente.

Según explicó Natalia Caparrini, vicerrectora de Estudiantado y Empleabilidad de la Universidade de Vigo, la participación en este tipo de jornadas es muy alta, alcanzando en algunos campus un 90% de asistencia entre los convocados. En Ourense, los datos «tan positivos» de matrícula obtenidos hasta ahora refuerzan el optimismo con el que la institución encara el nuevo curso: «La gente tiene ganas de estudiar y de venir a estudiar a la Universidad de Vigo», subrayó.

Además de ofrecer información práctica, el objetivo de la jornada es que el alumnado conozca de forma directa todo lo que la universidad pone a su disposición para su desarrollo personal y académico. Esta jornada institucional se complementa con las organizadas por cada facultad o escuela, centradas en los aspectos académicos de cada titulación.

Francisco Javier Rodríguez, vicerrector del campus de Ourense, tampoco se perdió las puertas abiertas y celebró que el curso arranca «con muchas expectativas». En un contexto de descenso progresivo de la población joven en Galicia, especialmente en la franja de 18 años, el campus ourensano «sigue creciendo», afirmó Rodríguez. A quienes todavía están valorando opciones para este curso les animó a contemplar las titulaciones con plazas libres, como Turismo, Ingeniería Agraria, Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Ciencias Ambientales, titulaciones con elevados índices de inserción laboral.

Entre las novedades académicas del curso 2025/2026, el vicerrector destacó la puesta en marcha de varios dobles grados, que permiten al alumnado titularse en dos disciplinas de forma simultánea. En el campus de Ourense se estrenan este año los combinados Ingeniería Agraria y Ciencias Ambientales, Ingeniería Agraria Ciencia y Tecnología de los Alimentos e Ingeniería Informática con Inteligencia Artificial.

Sara, Lucía y Clara se encontraban ayer en el pabellón universitario. Las tres, vecinas de Ribeira, eligieron Ourense para iniciar sus estudios de Trabajo Social— tanto Lucía como Sara— y de Educación Infantil en el caso de Clara. Las tres llevaban un único día viviendo en la ciudad, pero tanto esa vivencia como la de la nueva etapa escolar aseguraban cogerla «con mucha ilusión y muchísimas ganas». Entre los planes iniciales propuestos en el pabellón, unirse al grupo de teatro universitario encabezaba la lista de posibilidades, «tiene pinta de que se hace muchos amigos», afirmaban las jóvenes.

Titulaciones todavía con vacantes

Con el inicio del curso a la vuelta de la esquina, todavía quedan plazas disponibles en seis grados y una simultaneidad, según el último listado actualizado tras el sexto llamamiento.Entre las titulaciones con disponibilidad figuran Turismo, Ingeniería Agraria, Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Ciencias Ambientales, todas ellas con notas de corte ligeramente por encima del 5.

También mantiene plazas la simultaneidad entre Turismo y Geografía e Historia, una opción que permite obtener dos títulos de grado, para la que se pide un 6,71.La oferta se completa con la doble titulación de Ingeniería Agraria y Ciencias Ambientales, que continúa abierta con una nota provisional de 8,079.