Detenidas dos personas por robo con violencia en Ourense

La Policía Nacional de Ourense detuvo a dos personas como supuestos autores de un robo con violencia.

Según fuentes del propio cuerpo de policía, los hechos se sucedieron en el transcurso de la mañana del pasado día 28 de agosto.

Durante esa jornada, la policía procedió a efectuar la detención de dos personas como supuestos autores de un robo ejercido con violencia.

Los hechos referidos del supuesto asalto se efectuaron en la fecha del pasado día 30 de julio en la ciudad de Ourense. Según las fuentes, los dos individuos acusados del robo se encontraban en una de las calles más centricas de la ciudad en el instante en que se estaba sonando música, producida por alguna persona que buscaba con ella recaudar dinero como es algo habitual en este tipo de calles.

Así, en un momento dado, los dos individuos que caminaban por allí, pasan por delante de la otra persona que estaba produciendo la música y es entonces cuando uno de ellos se agacha para intentar apoderarse del dinero que esta había recaudado en un recipiente que se encontraba colocado en el suelo del lugar.

La víctima, al darse cuenta de la intención de este, intenta impedirlo. Por lo que se inicia un forcejeo entre ambos en el que la golpean y la tiran al suel para, finalmente, lograr escapar de el lugar de los hechos con la recaudación.

Se inicia la investigación de estos hechos y tras las gestiones realizadas por la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Ourense, se consigue el esclarecimiento de los hechos así como la identificación y posterior detención de los autores del robo del pasado día 28 de agosto.

Actualmente los detenidos se encuentran puestos a disposición judicial.