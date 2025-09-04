La D.O. Valdeorras cautiva al maestro japonés Koichi Ohashi

El Master of Wine japonés Kenichi Ohashi, acompañado por Koichi Kajiya, responsable de una conocida importadora japonesa, visitaron ayer la sede de la D.O. Valdeorras así como sus viñedos en varios concellos de la comarca. Ohashi es una prominente figura en la industria del vino, reconocido como el único master of wine residiendo en el país nipón.

Estos prestigiosos visitantes fueron recibidos en la sede del ente regulador por el presidente, Marcos Prada, y el director técnico, Jorge Mazaira. Allí realizaron una cata de vinos de la variedad godello, de diferentes bodegas de la comarca, tanto de la añada actual 2024 como de añadas anteriores, entre otras, de 2019, 2018 y 2014, así como un vino tostado.

Tras esta cata, el Master of Wine japonés destacó no solo «la altísima calidad» de los godellos, sino también «lo espectacularmente bien que envejecen los vinos» que degustó, algunos de ellos con más de cinco, e incluso más de diez años de antigüedad.

Precisamente, Ohashi insistió en la posibilidad de que Japón pueda establecer relaciones con Valdeorras y convertirse en un mercado de interés para los vinos valdeorreses, tanto para los blancos, como para los tintos.

Kenichi Ohashi es un destacado profesional de la industria del vino y el sake con sede en Tokio. En 1992 comenzó su carrera trabajando para el negocio familiar de venta de sake: Yamajin co., ltd. Ahora es presidente de esta firma, que se ha diversificado enormemente en los últimos 20 años. Habiendo sido una fuerza pionera en el sector del vino natural desde 1997, cuando convenció a su familia de diversificarse en el vino, escribió un libro sobre el tema en 2004. «Vino Natural» sigue siendo hoy en día el texto de referencia para este emocionante sector en el mercado japonés. Obtuvo su Diploma WSET en 2006 y es uno de los apenas 20 japoneses que poseen esta importante calificación.