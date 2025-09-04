Cortegada cierra su balneario por reformas y hará pozas exteriores

El nuevo balneario de Cortegada está cerrado ante la necesidad de una reforma importante, para lo cual ya se está trabajando en la redacción del proyecto que contempla una actuación tanto en el interior como en el exterior del edificio. La intención es reabrir en enero de 2026 y construir unas pozas exteriores.

Este inmueble termal ya tiene 15 años y debido a que sus aguas son sulfurosas su estructura está bastante afectada, por lo que requiere una actuación para reparar los daños.

El alcalde, Avelino de Francisco, apunta que este verano en la villa hubo overbooking en las casas de turismo rural del municipio, también fue muy exitoso los paseos en eco barco, y existe un buen restaurante en el viejo balneario, por lo que Cortegada se «está convirtiendo en un punto de referencia en turismo». Por otra partem el Concello de Cortegada inició ya la reforma integral del pabellón municipal, con una inversión que asciende a los 600.000 euros, de los que la Xunta aporta el 50% y la otra mitad proviene de fondos europeos.