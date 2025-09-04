Cata-concurso de Pataca en Alimagro, Xinzo

Xinzo acoge la I Cata–Concurso de pataca, organizada por Pobos Produtores de Pataca, dentro de la sexta edición de Alimagro. Este viernes a las 19:00 horas, en el stand–carpa del recinto ferial de Xinzo. La actividad, novedad de esta edición, persigue poner en valor la calidad y la diversidad del producto mediante una degustación guiada de ocho variedades procedentes de seis pueblos productores, con la correspondiente evaluación y el reconocimiento a las mejores valoradas. La participación como persona catadora requiere inscripción previa obligatoria en: https://pueblosproductoresdepatata.es/inscripcion-cata/ (plazas limitadas).