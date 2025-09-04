Castro Caldelas colocará 16 kilómetros de banderas con motivo de su Festa dos Remedios
El día 6 de septiembre de cada año, a partir de la media noche, en Castro Caldelas se vive un ritual: «A Noite das Bandeiriñas», con motivo de la Festa dos Remedios. Los jóvenes del pueblo colocan por las calles las banderas de papel de seda hechas en días anteriores de forma artesanal por gente de cada barrio. Todos jóvenes acompañados por la música de los gaiteros, el licor café y el buen ambiente, realizan la tarea de colocar 16 kilómetros de banderas, y ya por la madrugada degustación de empanada, bica mantecada y vino de la Ribeira Sacra.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El nuevo alcalde de O Barco apuesta por el diálogo y escuchar a los vecinos
- Placeros de As Burgas, siete años de espera sin poder volver «a casa»
- Jácome reinventa la red de buses: menos líneas pero más frecuencias
- La vuelta al gimnasio no espera al otoño
- Ourense, en mínimo histórico de bomberos con 54 efectivos, 25 menos
- Muere Amalia Mosteiro, fundadora de la histórica quesería que lleva su nombre
- El vertedero de A Rúa, en proceso de extinción tras dieciocho días ardiendo
- El día después del fuego: Oímbra, Larouco y Chandrexa planifican su recuperación