Castro Caldelas colocará 16 kilómetros de banderas con motivo de su Festa dos Remedios

El día 6 de septiembre de cada año, a partir de la media noche, en Castro Caldelas se vive un ritual: «A Noite das Bandeiriñas», con motivo de la Festa dos Remedios. Los jóvenes del pueblo colocan por las calles las banderas de papel de seda hechas en días anteriores de forma artesanal por gente de cada barrio. Todos jóvenes acompañados por la música de los gaiteros, el licor café y el buen ambiente, realizan la tarea de colocar 16 kilómetros de banderas, y ya por la madrugada degustación de empanada, bica mantecada y vino de la Ribeira Sacra.