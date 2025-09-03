La vuelta al gimnasio no espera al otoño

Para muchos septiembre es el mes del cambio. Es el que supone comenzar una nueva etapa e, incluso, puede ser la marca de la transición más que el propio uno de enero que nos obliga irremediablemente a mudar de un año a otro.

Una de las clases de Gago en Dinamic. | Iñaki Osorio

Septiembre supone el fin del verano, la vuelta del frío, al colegio, a las obligaciones, el fin de las vacaciones y recuperar o asentar una serie de hábitos y sus bases para llevarlos a cabo. Así, no resulta extraño que muchos no esperen a la fecha del día 21 de septiembre, en la que oficialmente el verano deja paso al otoño para poder recuperar una rutina que cada vez tiene más adeptos: el gimnasio.

Solo van dos días de este mes de alteraciones, y muchos de los gimnasios ourensanos ya están llenando sus agendas para este curso o recibiendo más llamadas de lo habitual, sea cual sea la disciplina que ofrezcan.

José Gago, de la escuela Dinamic de artes chinas, admite haber recibido varias llamadas, «por lo menos siete» tan solo el primero de septiembre. «Creo que este año ha tenido que ver la lluvia. Como la gente ha visto que empieza el mal tiempo antes, también se anota antes. Si durase el sol y el calor más días tal vez fuera distinto», explica.

Con sol o lluvia, Gago explica que el mes de septiembre siempre ha sido una gran oportunidad de conseguir nuevos seguidores para las diferentes disciplinas deportivas que enseñan en su centro.

Caso similar para el gimnasio Synergym de Ourense, que tan solo «solo este lunes, hemos tenido 30 nuevas personas dadas de alta», confirma su club maganer, Cristian González, «y luego a parte, la gente que pregunta».

En otros casos, como es el del gimnasio Marbel que se rige bajo otros parámetros, Eloisa Montero concreta que su clientela «de toda la vida» para en verano para, efectivamente «volver en septiembre, por lo que las pocas plazas disponibles que podemos tener, ya se cubren todas las plazas en septiembre».

Cristian González, tiene un local de CrossFit Ourense, relata que en su caso tal vez lo noten más en Navidad pero que «la gente vuelve de vacaciones en septiembre y vuelven a retomarlo». Sin embargo, hasta en este tipo de locales que ofrecen un tipo concreto de materia deportiva, González explica que sí es cierto que «la gente llama los primeros días para preguntar e informarse».

Ellas son mayoría

Los diferentes gimnasios o centros deportivos, aumentan su clientela cada año, teniendo sus picos en septiembre y octubre.

Dentro de esa clientela, la mayoría son mujeres y los rangos de edad que suelen predominar están entre los 30 y los 50 años. Sin embargo, pese a no tener una tabla de datos, la mayoría de centros deportivos presumen de tener a personas de todas las edades, independientemente de la actividad.

Como es el caso de Marbel o Dinamic, que ofrecen deportes de contacto o artes marciales. Actividades que antes se reservaban más para los hombres muestran como se va equilibrando la balanza.

«Lo que era antes un terreno de hombres, ahora también hay muchas mujeres. Siempre hay más hombres, pero es cierto que cada vez preguntan y se interesan más», explica Montero igual que recalca que «ya hay también algún chico que pregunta por pilates».

La lectura es clara. La gente cada vez se cuida más y los gimnasios, sea cual sea su enfoque o las actividades que ofrezcan, son una prioridad en la cartera de la ciudadanía. Mientras, estos recuperan parte del tejido productivo de la ciudad al alquilar bajos para poder llevar a cabo este modelo de negocio, fomentar empleo y generar una actividad económica directa.