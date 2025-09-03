El vertedero de A Rúa, en proceso de extinción tras dieciocho días ardiendo

La empresa pública Tragsa comenzó este lunes los trabajos para sofocar el incendio del vertedero municipal de A Rúa, que seguía ardiendo dieciocho días después de su inicio, el pasado 15 de agosto, como consecuencia del gran incendio forestal declarado en la zona de Larouco–Seadur. El fuego, que afectó a 1,4 hectáreas de residuos acumulados, generó durante días una intensa nube tóxica, visible desde varios puntos del valle y despertó la preocupación vecinal por su cercanía a dos centros educativos.

El operativo llega tras la asunción de competencias por parte de la Diputación de Ourense, que optó por ejecutar la obra mediante contratación de emergencia, ante la imposibilidad del Concello de afrontar la intervención por medios propios. La medida fue celebrada por la alcaldesa de A Rúa, María Albert, quien este martes confirmó que «ya están trabajando, y eso da cierta tranquilidad, porque fueron muchos días de incertidumbre. Pero sabemos que será un proceso lento».

Según explica la regidora, el objetivo inicial de esta semana es reducir al mínimo el humo, especialmente en las zonas de combustión más activa, con la mirada puesta en el inicio del curso escolar. «Queremos que haya cuanto menos humo posible el lunes. Es un deseo más que una posibilidad real y somos conscientes de ello, pero nos gustaría que se notara una mejora por la cercanía de los colegios», indicó.

El método elegido consiste en cubrir con zahorra el material que aún está combustionando, para cortar el suministro de oxígeno y evitar reactivaciones. Para lograrlo, aunque inicialmente los técnicos municipales hablaban de una capa media de un metro de tierra, los responsables de Tragsa manejan que en algunos puntos 50 centímetros podrían ser suficientes. Ayer sobre el terreno trabajaban una pala cargadora de ruedas, una refrescadora de orugas y los camiones que van aportando el árido,

«La superficie es muy amplia y el terreno complicado. Lo que se vaya haciendo se irá valorando poco a poco, la verdad. Además es irregular, así que habrá partes donde se necesite ese metro de tierra y partes donde 50 centímetros serán suficientes. Lo importante es que el trabajo se haga con seguridad para el entorno y para todos y cada uno de los trabajadores, así que si hay que esperar un par de días más, se espera», indica Albert.

Los plazos

Aunque la duración total de los trabajos sigue sin cerrarse, las primeras estimaciones oscilan entre quince días y un mes, en función de la evolución del proyecto. «Tragsa tiene experiencia en actuaciones complejas como esta, así que confiamos. La prioridad, además de la seguridad, es que salga bien, que luego no se reactive, que no se repita o que reabra por otro lado, básicamente que no nos dé la sorpresa de que creamos que ya está todo tapado y de repente vuelva a combustionar. Sabemos que para eso va a hacer falta ir poco a poco», manifiesta la regidora municipal, que celebra que «nosotros teníamos mucho interés sobre todo por el inicio de las obras y ahora que ya comenzaron da un poco más de tranquilidad, porque fueron muchos días pendientes de una situación inasumible».

Desamparo de la Xunta

La regidora también hace referencia a la falta de implicación de la Xunta de Galicia, administración a la que considera «la competente» en este tipo de situaciones por tratarse de «una derivada directa de un incendio forestal, y ser ellos quienes tienen las competencias de esas extinciones».

Este mismo martes, María Albert se reunió con el presidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, en una reunión institucional convocada por la Xunta, en Santiago de Compostela, con alcaldes de todos los concellos afectados por la ola de incendios del mes de agosto. Sin embargo, no hubo ocasión para reiterar su demanda. «No fue el espacio adecuado. Nada más llegar se nos indicó, muy amablemente, que no era un día de debate político», cuenta la alcaldesa de A Rúa.

En todo caso indica que «nosotros ya lo hemos expresado en varias ocasiones, por escrito y verbalmente, pero tenemos línea de contacto y será una línea que emplearemos, porque hoy—por ayer—no dio mucho tiempo ni a debate político ni a debate de otro tipo, e insistimos, entendemos que la Xunta debería haberse hecho cargo».

Reconoce que «nosotros es verdad que por otra banda también pedimos ayuda a la Diputación Provincial. Ellos sí que nos hicieron caso y estamos muy agradecidos, porque nosotros no hubiésemos podido asumirlo, pero seguimos creyendo que esa responsabilidad era autonómica».

Por el momento, el Concello se mantendrá en contacto con la empresa y con las autoridades provinciales para hacer seguimiento del operativo. La superficie afectada —14.400 metros cuadrados— y la naturaleza del material residual obligan a extremar la precaución. El foco se convirtió en uno de los últimos puntos calientes del devastador mes de incendios en Ourense, que dejó más de 96.500 hectáreas quemadas en la provincia, 33.000 de ellas solo el incendio de Larouco.

A Rúa ya respira un poco mejor

La preocupación por la calidad del aire también empieza a minorar con los primeros trabajos de extinción.El punto crítico fue el pasado 26 de agosto porque los residuos, especialmente moquetas y plásticos inflamables, aún ardían sin control, generando partículas contaminantes, que movilizaron a los vecinos no solo del Concello de A Rúa, sino también de Petín, que se encuentra a escasos kilómetros.

Tras dos movilizaciones ciudadanas y con una concentración convocada desde el consistorio fue cuando la Diputación Provincial tomó las riendas y contrató a la empresa Tragsa. Ahora «los parámetros han bajado hacia la normalidad», dicen desde el Concello, desde donde ensalzan que, tras semana y media en fase de alerta por la calidad del aire, Sanidade los rebaja a «fase de prealerta porque no se ha registrado la superación de ningún límite por tercer día consecutivo, pero el riesgo potencial a la salud aún está presente».