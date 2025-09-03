Un verano infantil aprendiendo las tareas del campo
Más de 160 niños conocieron en el CDR O Viso de Lodoselo como erala vida en el rural
A.F.
Unos 160 niños de la comarca llenaron de vida este verano el pueblo de Lodoselo, en el Concello de Sarreaus, donde aprendieron a cuidar animales, algo de agricultura, y compartieron juegos. Participaron en el campamento rural Concilia de Verán, que organiza el CDR O Viso, para quien la conciliación de la vida familiar, personal y laboral es una prioridad, y «este campamento es la mayor demostración de que es posible».
Desde esta entidad explican que «nuestro objetivo principal no es solo ofrecer una solución a las familias para gestionar su tiempo de trabajo, nuestro corazón y nuestra filosofía están puestos en la infancia. Nuestro deseo es que cada niño encuentre aquí un espacio seguro, lleno de cuidado y con respecto absoluto por sus características individuales». Apuntan que el sentido de su labor aparece en pequeños detalles como observar algunos niños emocionados y llenos de entusiasmo deseando hacer las tareas diarias como cuidar los animales, regar o los trabajos en la huerta . Además, en el día a día de esta experiencia, también «nos colma de gratitud ver como personas mayores y menores comparten tiempo de calidad para hablar, repartir mimos, jugar, pasear, cantar y aprender unos de los otros».
La importancia del concilia rural del CDR O Viso reside en el aprendizaje comunitario, ya que «para nosotros es esencial que los niños vivan con placer e ilusión, desde su libertad de elección, experiencias en comunidad, aprendiendo con y de las demás personas, incluyendo las plantas y animales con los que convivimos». Por ejemplo, vivencias como romper el liño con las personas mayores del Centro do día, coger verduras (berzas) para darle de comer a las gallinas, juegos en la piscina de Vilaseca o ver que nació una nueva integrante del rebaño de ovejas de este centro.
Desde el CDR señalan que en este Concilia su premisa es «Coidarme, Coidarte e Coidarnos», y su mayor logro nace de la absoluta confianza en la infancia, «de la convicción de que debemos contar con los niños en cada paso», y que la clave de todo esto «está en nuestro equipo educativo que vive con pasión su trabajo explican desde este centro de Lodoselo.
