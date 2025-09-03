Un verano infantil aprendiendo las tareas del campo

Unos 160 niños de la comarca llenaron de vida este verano el pueblo de Lodoselo, en el Concello de Sarreaus, donde aprendieron a cuidar animales, algo de agricultura, y compartieron juegos. Participaron en el campamento rural Concilia de Verán, que organiza el CDR O Viso, para quien la conciliación de la vida familiar, personal y laboral es una prioridad, y «este campamento es la mayor demostración de que es posible».

Desde esta entidad explican que «nuestro objetivo principal no es solo ofrecer una solución a las familias para gestionar su tiempo de trabajo, nuestro corazón y nuestra filosofía están puestos en la infancia. Nuestro deseo es que cada niño encuentre aquí un espacio seguro, lleno de cuidado y con respecto absoluto por sus características individuales». Apuntan que el sentido de su labor aparece en pequeños detalles como observar algunos niños emocionados y llenos de entusiasmo deseando hacer las tareas diarias como cuidar los animales, regar o los trabajos en la huerta . Además, en el día a día de esta experiencia, también «nos colma de gratitud ver como personas mayores y menores comparten tiempo de calidad para hablar, repartir mimos, jugar, pasear, cantar y aprender unos de los otros».

La importancia del concilia rural del CDR O Viso reside en el aprendizaje comunitario, ya que «para nosotros es esencial que los niños vivan con placer e ilusión, desde su libertad de elección, experiencias en comunidad, aprendiendo con y de las demás personas, incluyendo las plantas y animales con los que convivimos». Por ejemplo, vivencias como romper el liño con las personas mayores del Centro do día, coger verduras (berzas) para darle de comer a las gallinas, juegos en la piscina de Vilaseca o ver que nació una nueva integrante del rebaño de ovejas de este centro.

Desde el CDR señalan que en este Concilia su premisa es «Coidarme, Coidarte e Coidarnos», y su mayor logro nace de la absoluta confianza en la infancia, «de la convicción de que debemos contar con los niños en cada paso», y que la clave de todo esto «está en nuestro equipo educativo que vive con pasión su trabajo explican desde este centro de Lodoselo.