Último día para apuntarse a la carrera popular «Correndo por Ourense»
Hoy, miércoles, finaliza el plazo para poder inscribirse en la carrera popular «Correndo por Ourense. Mariñamansa». La carrera tendrá lugar este próximo domingo día 7 a partir de las 11 horas. Los dorsales para la carrera popular se entregarán el mismo día momentos antes.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Dos bicas de Trives para festejar el dulce arranque goleador del Celta
- El nuevo alcalde de O Barco apuesta por el diálogo y escuchar a los vecinos
- Placeros de As Burgas, siete años de espera sin poder volver «a casa»
- Jácome reinventa la red de buses: menos líneas pero más frecuencias
- Ourense, en mínimo histórico de bomberos con 54 efectivos, 25 menos
- Muere Amalia Mosteiro, fundadora de la histórica quesería que lleva su nombre
- La Istoria se reescribe en Ribadavia
- El día después del fuego: Oímbra, Larouco y Chandrexa planifican su recuperación