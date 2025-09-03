Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Último día para apuntarse a la carrera popular «Correndo por Ourense»

Hoy, miércoles, finaliza el plazo para poder inscribirse en la carrera popular «Correndo por Ourense. Mariñamansa». La carrera tendrá lugar este próximo domingo día 7 a partir de las 11 horas. Los dorsales para la carrera popular se entregarán el mismo día momentos antes.

