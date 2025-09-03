La UE pedirá informes para saber si As Conchas afecta al agua potable

La Comisión Europea ha decidido recabar más información a las autoridades españolas, sobre la situación del embalse de As Conchas, para garantizar que la contaminación de sus aguas, no afecta a la calidad del agua potable de consumo humano ni a la población de los concellos ourensanos afectados.

Así ha respondido oficialmente la Comisión Europea, a la eurodiputada del BNG Ana Miranda a las preguntas sobre las medida adoptar por la grave contaminación de este embalse por los vertidos ganaderos y agrícolas contaminados sin depurar a las aguas del Limia y al subsuelo.

En el escrito de respeta, la Comisión Europea indica que «según el tercer plan hidrológico de cuenca del Miño-Sil notificado por las autoridades españolas en virtud de la Directiva marco sobre el agua (DMA)1, ese embalse se encuentra en un estad general «peor que bueno», con un potencial ecológico moderado y un buen estado químico. Además, los datos comunicados en virtud de la Directiva3 sobre nitratos indican la eutrofización del embalse».

Recuerda que en su sentencia de 11 de julio de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia «condenó a la Xunta de Galicia y a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil a adoptar inmediatamente todas las medidas necesarias para garantizar el suministro de agua potable limpia y segura que permita el pleno disfrute del derecho humano al agua».

Por eso advierte en su escrito la Comisión Europea que «con el fin de recibir confirmación de que el suministro de agua potable en la zona en cuestiono plantea un posible riesgo para la salud de los consumidores y de que el acceso a agua potable segura no se ve afectado, la Comisión adoptará las medidas necesarias para obtener más información a fin de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la versión refundida de la Directiva sobre el agua potable» advierten ya que está interesado por la situación de salubridad.