La Subdelegación condena un feminicidio en Granada

La Subdelegación del Gobierno en Ourense guardó un minuto de silencio en memoria de la mujer de 54 años asesinada en la provincia de Granada. El crimen fue confirmado como un caso de violencia de género por el Ministerio de Igualdad.

En la concentración participaron efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, personal de la propia Subdelegación, así como representantes de distintas formaciones políticas del Concello. Con este asesinato, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 25 en lo que va de 2025, y a 1.319 desde el año 2003, fecha en la que comenzaron a recopilarse datos oficiales.

Desde la Subdelegación recuerdan la importancia de los canales de atención como el teléfono 016, el canal de WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat en línea disponible en la web www.violenciagenero.igualdad.gob.es. Todos son confidenciales, gratuitos y no dejan rastro en la factura telefónica.