El PSOE pide un periodo transitorio en las líneas de bus para evitar caos de tráfico
REDACCIÓN
El grupo del PSOE en el Concello de Ourense, alerta de que implantar las nuevas líneas de bus urbano en la ciudad, en el mes de septiembre coincidiendo con el inicio del curso escolar como propone el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome «puede generar caos de tráfico.
La hoja de ruta que proponen los socialistas para que se vea el cambio, es «publicar un estudio técnico serio, y un mapa comparativo completo de líneas actuales y nuevas». También «un proceso de participación ciudadana; un período piloto transitorio, que permita evaluar y corregir e l servicio antes de consolidarlo» indican.
Afirman que actualmente, Ourense cuenta con 27 líneas diurnas y 2 nocturnas, a las que se añaden servicios especiales. El nuevo diseño «reduce la red a 20 líneas, manteniendo apenas 3 de las actuales», indican.
