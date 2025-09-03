El paro sumó 13.345 parados en la provincia en agosto, un 1,95% más

Este martes, la seguridad social hacía públicos los datos de desempleo del mes de agosto, ofreciendo una perspectiva bastante desfavorable para la comunidad gallega.

Según los datos ofrecidos por el ministerio de Trabajo y Economía Social, el pasado mes de agosto, en Ourense la cifra de desempleados se incrementó hasta en 255 personas con respecto al mes de julio, esto supone un incremento de la tasa de desempleo del 1,95%.

Sin embargo, en términos interanuales —es decir, en comparación con el año pasado —hay 943 personas menos en situación de desempleo, por lo que hubo una caída -6,60% en términos relativos.

Esto deja un total de 13.345 personas en paro en la provincia como demandantes de empleo. Así, el mes de agosto deja unos registros donde la seguridad social de la provincia perdió 145 afiliados. Esto supone un descenso mensual del -0,13% con respecto al mes de julio anterior, mientras que la comparación anual registra 1.887 cotizantes más (1,76%), hasta alcanzar los 109.380 cotizantes actuales.

Es decir, el pasado mes de agosto el paró aumentó ligeramente, mientras que las cifras de desempleo descendieron de una forma muy leve en comparación con las cifras de 2024.

Respecto a quienes son esos 13.345 parados en la provincia de Ourense, un total de 5.412 son hombres, mientras que ellas son bastantes más situándose en las 7.933 desempleadas.

Por edades, los menores de 25 sin trabajo actualmente se sitúan en los 586, de los cuales 296 son hombres y 290 son mujeres. Por encima de los 25 años, las cifras se sitúan en 12.759, siendo 5.116 hombres y 7.643 mujeres.

Por sectores económicos, la peor parte como era de prever se la lleva el sector servicios según los datos del ministerio . Le siguen aquellos sin un empleo anterior, cifrados en 1.444, tras los cuales va la industria que alcanza los 1.348, la construcción que los sitúa en 790y, por último, la agricultura con un total de 586.

Según la CEO (Confederación Empresarial de Ourense), se debe a la tendencia actual del fin del verano y con él, numerosos contratos de trabajo que solo se ofrecen en periodo estival. «El comportamiento del mercado laboral en agosto refleja una evolución negativa, algo que es habitual para la estacionalidad de un mes en el que finalizan muchas contrataciones vinculadas con el sector servicios». Una opinión que comparten desde la UGT - Galicia (Unión General de Trabajadores). «Se constata el mismo comportamiento estacional de esta época , que se explica por la habitual reducción de la actividad de los meses de agosto», pese a las malas cifras, coinciden que el empleo en España «mantiene un ritmo de incremento cada vez más estable».

Piden «reformar e invertir en políticas activas y de empleo eficientes, bien dotadas de medios humanos y técnicos para desarrollar la intermediación laboral».