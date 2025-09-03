Ourense superará las 6.000 plazas para mayores con el centro de Amancio Ortega

El centro de mayores de la Fundación Amancio Ortega emerge ya, mostrando lo que será la silueta del edificio, que estará rematado a finales de 2026 si se cumplen lo plazos previstos. Contará con 120 plazas de residencia para mayores en el corazón de la ciudad y con él se superarán con creces las 6.000 plazas de residencia para mayores en la provincia, una de las que tiene una mayor ratio en este tipo de oferta. No en vano esta es también una de las provincias más envejecidas de España y con mayores indices de dependencia.

La propia Fundación Amancio Ortega, que inició en febrero la construcción del proyecto, en un solar de más 10.000 metros cuadrados que albergó durante años la estación de autobuses de O Pino, estima en 20 a 24 meses el remate de la obra y lo califica como «centro pionero a nivel europeo».

Con un presupuesto de 25 millones de euros —el doble que cuando se proyectó inicialmente en 2020—, un precio que vino marcado, señalan, por la subida del coste de los materiales después de la pandemia, el centro se prevé que, al igual que los otros que se ha construido por Fundación Amancio Ortega, sean cedidos luego a la Xunta que será quien adjudique luego su explotación.

Habitaciones amplias y luminosas, un buen número de equipamientos médicos e incluso estéticos, como una peluquería para los internos e internas y amplias zonas verdes, forman parte de este centro cuya obra avanza ya con rapidez cambiando el «skyline» urbanístico del entorno de O Pino. Pero lo que destacó sobre todo la Xunta cuando presentó este proyecto, es que los 120 usuarios y usuarias, tendrá tratamientos pioneros, tanto en el ámbito de la psicogeriatría como en el Alzhéimer.

Además la puesta en marcha del centro supondrá la dotación de 110 puestos de trabajo directos en el ámbito de los cuidados, un sector en auge, indica Benestar.

La nueva residencia fue diseñada por el estudio coruñés Elsa Urquijo Arquitectos, y a petición de este, Oscar Lorenzo, de la firma Infoarquitectura, realizó una recreación infográfica de cómo quedará el edificio y su entorno cuando remate el proyecto que da muestra del diseño amplio y la luminosidad de las estancias.

Además el proyecto no solo dejará espacio para el esparcimiento exterior de los propios residentes, sino que reserva unas áreas públicas de 4.000 metros de zonas verdes y y parque infantil para dar servicio a O Pino y a esa gran urbanización de viviendas anexas a la futura residencia.

En todo caso y a tenor d e los últimos datos del CSIC, se superarían ya las 6.000 plazas en una provincia en la que las iniciativa son mayoritariamente privadas, pues habrá 25 residencias de carácter público frente 100 privadas. Fundación San Rosendo encabeza la oferta con más del 80% del total en la provincia, y tienen licencia para un centro de 28 plazas en avenida e Pontevedra y otras dos en Xinzo y Verín que suman casi 240 plazas más.