Ourense, sede del III Encuentro de Productoras Audiovisuales

Dentro del marco que va a ofrecer el OUFF (Ourense Film Festival), de este año que, además, celebra su 30ª edición entre los días 26 de septiembre y 5 de octubre se enmarca el III Encuentro Estatal de la Plataforma Audiovisual de Productoras (PAP).

Tras dos años consecutivos que han conseguido asentarse en unas jornadas de éxito, esta edición presentará su tercer encuentro, que tendrá lugar entre los días 28, 29 y 30 del mes de septiembre. Para esta cita tan especial, los participantes se reunirán en el balneario de Laias con la intención de «fortalecer la colaboración entre las federaciones de productoras y trazar una estrategia común para poder afrontar los retos actuales del sector audiovisual en España», según explican desde la organización del festival.

Se pretende con esta iniciativa que Ourense refuerce su identidad como un lugar que se erija como un punto de encuentro donde se pueda desarrollar la pasión por el cine y el mundo audiovisual a todos los niveles, contemplando varias de sus perspectivas. De esta manera, la ciudad termal hará de nexo entre las diferentes federaciones y asociaciones que forman parte de la plataforma AGAPI (Asociación Galega de Productoras Independientes).

Su presidente, Felipe Lage Coro, este encuentro supone un «espacio esencial para la reflexión, el diálogo y el trabajo conjunto entre las principales federaciones y asociaciones de productoras audiovisuales de todo el estado, que representan el 90% de la producción independiente española», detalla el presidente, «es una oportunidad única para que el sector se cohesión y avance en propuestas comunes ante los retos que tenemos por delante».

Entre las federaciones que forman parte de la PAP se incluyen: AECINE (Asociación Estatal de Cine); DIBOOS (Federación Española de Productores de Animación y VFX); MAPA (Federación territorial compuesta por 10 asociaciones de productoras independientes de diferentes comunidades autónomas, entre las que se encuentra AGAPI); PIAF (Federación de Asociaciones de Productoras Independientes compuesta por 7 asociaciones de diferentes comunidades autónomas); PROA (Federación de Asociaciones de Productoras Estatales compuesta por 7 asociaciones, de las cuales 5 son sectoriales y 2 están adheridas a otras CCAA); PROFILM (Asociación de Productoras que ofrecen servicios a rodajes internacionales en España).

Con estas jornadas se pretende conseguir a través de un espacio común el poder compartir opiniones y lineas estarégicas que faciliten la comunicación entre las federaciones para, de cara al futuro, mejorar la producción audiovisual en el plano nacional, a la vez que se pone a Ourense en el mapa y promocionar el OUFF. Pero, sobre todo, poder crear unas líneas de actuaciones conjuntas y concretas sobre el presente y el futuro del sector audiovisual en el país.