Fiesta tras las cenizas: Larouco pasa página con música, sabor y tradición

Tras ser declarado extinguido el último incendio forestal en la provincia, que afectó a la zona de Larouco–Seadur, el propio concello del que lleva el nombre, el Concello de Larouco, ha querido responder a la grave situación vivida con una programación festiva que busca devolver la alegría y la esperanza a sus vecinos.

Aunque ya no hay llamas en el municipio, el recuerdo del susto permanece. Para sobreponerse el concello opta por «responder con fiestas, música y, por supuesto comida». Así anuncia una serie de actos para estos primeros días de septiembre.

El viernes 5, a partir de las 20.00 horas, tendrá lugar el evento «Larouco Renace», que contará con actuación musical con Con Certo Són y un reparto gratuito de panceta para todos los asistentes, en una cita que promete música y buen ambiente para celebrar la resistencia de la población.

Además, el domingo 7, el camión itinerante «Galicia sabe amar» llegará hasta la plaza de la iglesia para ofrecer una muestra gastronómica con los mejores productos del mar gallego, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de los sabores atlánticos y reafirmar el vínculo con la cultura local.

Desde el Concello, señalan que «siempre hay un motivo para celebrar», por ello con esta programación Larouco busca seguir adelante con fuerza y optimismo.