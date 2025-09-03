Detenidos tres jóvenes por una brutal agresión para robar un móvil en Ourense

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en la mañana del pasado 28 de agosto a tres individuos como presuntos autores de un delito de robo con violencia y lesiones, ocurrido en el centro de Ourense durante la madrugada del 10 de agosto.

Los hechos se produjeron alrededor de las 04.00 horas, cuando la víctima, que se dirigía a su domicilio, coincidió en su trayecto con tres personas que, sin mediar palabra, procedieron a agredirle físicamente con gran violencia. Los atacantes le propinaron diversos golpes, causándole lesiones de carácter grave, con el objetivo de sustraerle el teléfono móvil.

La investigación fue asumida por agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría Provincial de Ourense, quienes recopilaron y analizaron todos los indicios disponibles. Tras varios días de pesquisas, los agentes lograron identificar plenamente a los presuntos autores de la agresión.

Con la información recabada, durante la mañana del día 28 de agosto varios indicativos de la Policía Nacional se desplazaron al municipio pontevedrés de Lalín, donde procedieron a la localización y detención de los tres jóvenes implicados en el asalto. Posteriormente, fueron trasladados a dependencias policiales para la práctica de diligencias, antes de ser puestos a disposición judicial.

Desde la Comisaría Provincial de Ourense recuerdan que continúan activos varios dispositivos específicos para combatir este tipo de hechos delictivos, especialmente aquellos vinculados al ocio nocturno. En estos operativos participan distintas unidades policiales, como la Brigada de Seguridad Ciudadana y la Brigada de Policía Judicial, con un doble objetivo: prevenir agresiones y robos en la vía pública, y garantizar la rápida identificación y detención de los autores cuando estos llegan a consumarse.