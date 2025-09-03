Compleja limpieza del Puente Romano para que la maleza no dañe sus piedras

La Xunta acaba de iniciar los trabajos de limpieza de malas hierbas que puedan dañar la estructura de uno de los más queridos iconos de la historia de la ciudad: su Puente Romano con dos mil años de historia y cuya estructura lleva ayudando a unir las dos riberas del Miño des de el siglo I.

La delicada labor de limpieza ha sido encargada a una empresa especializada en trabajos verticales, dado que es un cometido solo apto para personas especializadas que realizan esta labor, colgados por las paredes del puente con ayudas de arneses, y que están quitando una a una, de forma manual, la maleza que nace entre los sillares y paramentos del Puente Romano, maleza que puede llegar a afectar seriamente si se propaga su crecimiento, a la propia estructura de sus piedras.

Según explica la Consellería de Vivenda, «estas actuaciones de mantenimiento, incluyen la retirada manual de la vegetación en los paramentos de cantería, así como de la limpieza de las juntas con la eliminación de la tierra y raíces».

Los trabajos se llevan a cabo de manera vertical y sin realizar perforaciones, empleando herramientas y medios manuales y sin afecciones al propio puente ni al río Miño, indican desde la consellería, pues el contenido de la limpieza se recoge y no se vierte al cauce..

Estas intervenciones complementarán a las de mejora que se acaban de ejecutar en el entorno del puente, , como la nueva escalera bajada al paseo del Miño en el lado norte.

Los trabajos se suman también a la pavimentación del entronque del puente con la avenida de As Caldas, cuyas obras de humanización están ya finalizadas, y a las actuaciones de puesta en valor y mejora de la iluminación ejecutadas en años anteriores en el Puente Romano y en la zona de la capilla de Os Remedios.