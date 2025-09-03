César Blanco, elegido presidente de la CEO

La junta directiva de la CEO celebró en la tarde de ayer una reunión extraordinaria para designar —conforme establece el artículo 31 de sus estatutos— al representante de la entidad, elección que recayó por mayoría unánime en César Blanco Gómez, que ocupaba ya el cargo de vicepresidente de esta confederación ourensana desde el año 2019 y era por lo tanto uno de los hombres de confianza de la anterior presidenta.

César Blanco reemplaza así a Marisol Novoa, fallecida el pasado 14 de agosto. Será un puesto, como marcan los estatutos de la patronal ourensana, de carácter transitorio, hasta la celebración de las próximas elecciones, que deberán tener lugar en un plazo máximo de un año, según indica el mismo artículo. Al aceptar el cargo, César Blanco, agradeció a los presentes la confianza depositada y tuvo un emotivo recuerdo hacia su antecesora, destacando la gran aportación y legado que Marisol Novoa a la CEO.