Alumnos del taller de empleo se gradúan con varias obras de mejor en Sandiás
A.F.
Ourense
El Concello de Xinzo en cooperación con el de Sandiás cerraron ayer una nueva edición del taller dual de empleo en el que participaron 20 personas. Promovido por la Xunta, este programa formativo se desarrolló por cuarta vez e incluyó diversas obras de embellecimiento y pone en valor una vez más la colaboración intermunicipal. Se formaron en jardines y zonas verdes y en la instalación de elementos de carpintería.
Los alumnos ejecutaron diversas acciones en pueblos de Sandiás: instalación de tarima flotante y en el consistorio, cubrecontenedores al lado del Centro de Salud, renovación de la puerta de entrada al horno comunal del pueblo de Lavandeira y la del horno de Sandiás, trabajos ornamentales en el Centro Social, y otras mejoras.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Dos bicas de Trives para festejar el dulce arranque goleador del Celta
- El nuevo alcalde de O Barco apuesta por el diálogo y escuchar a los vecinos
- Placeros de As Burgas, siete años de espera sin poder volver «a casa»
- Jácome reinventa la red de buses: menos líneas pero más frecuencias
- Ourense, en mínimo histórico de bomberos con 54 efectivos, 25 menos
- Muere Amalia Mosteiro, fundadora de la histórica quesería que lleva su nombre
- La Istoria se reescribe en Ribadavia
- El día después del fuego: Oímbra, Larouco y Chandrexa planifican su recuperación