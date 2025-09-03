Alumnos del taller de empleo se gradúan con varias obras de mejor en Sandiás

El Concello de Xinzo en cooperación con el de Sandiás cerraron ayer una nueva edición del taller dual de empleo en el que participaron 20 personas. Promovido por la Xunta, este programa formativo se desarrolló por cuarta vez e incluyó diversas obras de embellecimiento y pone en valor una vez más la colaboración intermunicipal. Se formaron en jardines y zonas verdes y en la instalación de elementos de carpintería.

Los alumnos ejecutaron diversas acciones en pueblos de Sandiás: instalación de tarima flotante y en el consistorio, cubrecontenedores al lado del Centro de Salud, renovación de la puerta de entrada al horno comunal del pueblo de Lavandeira y la del horno de Sandiás, trabajos ornamentales en el Centro Social, y otras mejoras.