Acepta un año de prisión por atropellar a una mujer que perdió una pierna

El curso judicial arrancó ayer tras el parón del mes de agosto y en los juzgados penales lo hizo con una conformidad. Unhombre aceptó este martes una pena de un año de prisión y la retirada del carné de conducir durante el mismo tiempo como responsable de un delito de lesiones por imprudencia grave, tras atropellar a una mujer en un paso de peatones en la ciudad.

El acuerdo de conformidad tuvo lugar en una audiencia previa celebrada en el edificio penal, lo que evita la celebración de un juicio con vista oral.

El suceso

Los hechos se remontan al 21 de diciembre de 2021, cuando el acusado conducía un vehículo por la avenida de Portugal. Sobre las 10.30 horas, al llegar a la altura del número 170, no respetó un paso de peatones debidamente señalizado y atropelló a una mujer que cruzaba la calzada correctamente y ya había recorrido más de siete metros del paso.

El impacto fue directo, con la parte delantera derecha del vehículo, lo que provocó que la peatona saliera despedida y cayera al suelo, resultando gravemente herida. Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, la causa del accidente fue una falta de atención del conductor, que infringió varios artículos del Reglamento General de Circulación.

A consecuencia del atropello la víctima sufrió una fractura de pilón tibial derecho, necrosis de tejidos y hueso, y tuvo que someterse a seis intervenciones quirúrgicas, la última, la amputación de su pierna derecha.

Con todo ello, como secuelas, presenta trastorno depresivo mayor crónico, paresia en el nervio femoral, y un perjuicio estético importante derivado de la amputación, así como la necesidad de utilizar una prótesis de forma permanente para poder caminar.

La víctima, maestra de profesión, tiene reconocida una incapacidad permanente absoluta y renunció a toda acción civil y penal al haber sido indemnizada por la aseguradora del vehículo, Mapfre.

Inicialmente, la Fiscalía solicitaba una condena de dos años de prisión y dos años y medio de retirada del carné, además de la pérdida de vigencia del permiso de conducir. Finalmente, tras el acuerdo alcanzado, se rebajó la pena a un año de cárcel y un año de privación del derecho a conducir vehículos a motor, al tratarse de una conformidad con reconocimiento de los hechos por parte del acusado.