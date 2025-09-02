La Xunta adjudica la mejora de dos espacios público en A Veiga

La Xunta adjudica por 150.000 euros las obras de mejora de los espacios públicos de los lugares de Meda y Lamalonga, en el Concello de A Veiga. Los trabajos, adjudicados a la empresa Explotacións Medioambientais S.L.U, tienen un plazo de ejecución de 4 meses.

La intervención consiste en la habilitación de un parque infantil y una zona de estancia para los vecinos en cada uno de estos núcleos rurales.

Esta actuación se enmarca en el convenio de colaboración entre la Xunta, que asumirá el 70% de la inversión, y el Concello de A Veiga, que aportará el 30% restante. Estos trabajos entran en el Plan Hurbe.