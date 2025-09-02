Voluntarios crean oasis para la fauna silvestre en los montes calcinados

La solidaridad también llega a la fauna. En los montes afectados por los grandes incendios de agosto, grupos de voluntarios han comenzado a instalar puntos de agua y comida para ayudar a los animales silvestres a sobrevivir en un entorno devastado.

Es el caso de la asociación ecológica Ridimoas, que gestiona en Beade, desde hace 40 años, un bosque autóctono que fue dañado por el incendio de Carballeda de Avia. Allí los socios llevan días instalando bebederos para aves, mamíferos y reptiles, muchos de ellos escondidos entre las cenizas.

«Nos últimos días comezamos a poñer bebedoiros tamén para réptiles, na zona do bosque que tiñamos acondicionada para eles», explican desde Ridimoas. Estos puntos de agua están semienterrados para facilitar el acceso de lagartijas o salamandras, y se rellenan frecuentemente y se colocan también piedras y ramas en su interior para evitar que los animales pequeños se ahoguen.

Además, los voluntarios continúan regando algunos árboles jóvenes, dejando pienso y agua en distintas áreas y manteniendo labores de vigilancia tanto en las zonas calcinadas como en las que se salvaron del fuego. También instalaron cámaras de fototrampeo que ya han captado imágenes de fauna utilizando los bebederos.

En las grabaciones aparecen aves como el peto verdeal— pájaro carpintero verde—, la grajilla, la paloma torcaz, e incluso reptiles como la lagarta gallega.

«É esperanzador ver que, a pesar do dano, a vida resiste», señalan los socios, que animan a otras entidades y vecinos a sumarse a estas acciones en otros concellos para dar un respiro a la biodiversidad en uno de los veranos más duros para los ecosistemas gallegos.