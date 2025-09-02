Ribadavia dará a conocer la tradición dulcera sefardí

La villa de Ribadavia será uno de los escenarios destacados de las Jornadas Europeas de la Cultura Sefardí 2025, que este año llevan por título People of the Book (O pobo do libro). El evento se inauguró este domingo en Estocolmo y, a partir del 7 de septiembre, numerosas ciudades europeas acogerán actividades en torno a la memoria y al legado sefardí.

En la capital del Avia, la programación se desarrollará entre los días 3 y 27 de septiembre, con un amplio abanico de propuestas culturales, gastronómicas y divulgativas. Las actividades comenzarán con un taller de repostería titulado O pobo do libro, los días 3 y 4, en la cafetería del IES Ribeiro, donde los participantes podrán descubrir la tradición dulcera sefardí. El día 4, a las 20.00 horas, se celebrará la conferencia A gastronomía do pobo do libro, a cargo de Chema Dapena, en el Centro de Información Xudía de Galicia, ubicado en la Oficina de Turismo de Ribadavia.

Los días 13 y 14 abrirá sus puertas el Museo Sefardí y el sábado 14 se realizará una visita guiada por la judería de Ribadavia, con salida desde la Oficina de Turismo a las 12.00 horas. El broche final llegará los días 26 y 27, cuando diversos establecimientos de hostelería y restauración de la villa ofrecerán platos y recetas inspiradas en la tradición sefardí, permitiendo a vecinos y visitantes degustar una cocina llena de historia y simbolismo.